苹果提着镰刀走进汽车领域 收割还是被收割并不重要

苹果近期不断爆出进军汽车圈的消息，再度引爆关注。对于近些年可以说是从未失手且对汽车产业慎之又慎的苹果而言，如今高调的犹如提着镰刀走进汽车领域，是收割还是被收割的解决已经在很多分析师的口中演绎了，但其实这些都不重要。

01 氪金玩家登场

因为任何一个新产业的兴起，一定是伴随着大量新玩家和热钱涌入作为开端的。或许中途会一地鸡毛，但这根本无关紧要。

因为只有但潮水退去才知道谁在裸泳，洗尽铅华方能显露出真心英雄啊。重要的是，如今苹果这样的实力氪金玩家入局，才会让戏码变得更加好看。



苹果造车再起波澜

苹果的汽车项目原来叫做“泰坦”，后来几经传出夭折的消息，如今再度被人们提起。或许今年特斯拉市值爆发，终于开始让苹果坐不住了。

苹果向来遵循好饭不怕晚的节奏，你看这iPhone 12卡点5G的切入点多么完美，后续智能汽车的好戏才刚刚上演。

02 左侧还是右侧

如果用投资圈朋友的话，特斯拉的崛起叫做左侧，而步后尘的苹果则为右侧。前者风险极大容易半途夭亡，因为存粹是摸着石头过河很容易在阴沟翻船。

但趟过去了就能吃到第一口鲜香的肉羹。成功了，人们知道他叫特斯拉。如果没有成功，或许只是别人的垫脚石。



苹果入局趋势形成

而苹果这种老辣精干的玩家一向都是玩右侧的，平时有一搭没一搭，即跟随也不冒进，一旦觉察到风起了，便会迅速切入。

一大波趋势起来了，连吃肉带喝汤也是大快朵颐。虽然并不是第一口尝鲜的，但相对冒这么多风险的开创者，苹果的成功率显然更高一些。

03 苹果的三把刀

手里握着2000亿美元的现金，现有的IOS软硬件生态，再加上秘密研发多年的“泰坦”项目，苹果作为一个“一刀999”史诗级VIP氪金玩家终于入场了。

苹果提着三把索命镰刀杀进汽车圈，研发智能汽车，无论自身是否生产，都将给汽车领域的其他厂商带来巨大的威胁。

人们常言英雄所见略同，华为近期在智能汽车领域也是频频出击。不仅发布车载智慧屏产品，更是在面向产业链端发布了车规车激光雷达方案。

再加上鸿蒙系统基于万物互联的底层支持，华为要想在未来智能汽车领域迎战苹果的三把刀，靠的是战略、章法，和硬功。

04 输赢并不重要

至于苹果的输赢，谁在乎呢~但如果苹果能正式进入战局，至少足以说明一个问题：趋势到了，而且苹果一旦要玩就不会善罢甘休。当然苹果向来不是要跟谁玩命，苹果的真正价值在于它总是能盘活一整条产业链。

从一颗螺丝到最核心的电池电机，再到智能汽车时代的“富士康”，想想就觉得激动呢！智能手机落幕，智能汽车或将撑起下一个十年。



智能汽车，万万亿的潜力市场！

其实大的趋势就是这样，你总感觉玄而又玄，但正在发生的每件事，正在流逝的每一分钟，其实都在是趋势的暗潮汹涌中了。而当发觉时，或趋势已成。

苹果，万亿！智能汽车，万万亿！

05 世界格局迷思

而就在苹果造车的消息刚刚传出不就，让德国大众这个成立迄今已经超过80年的传统汽车工业企业感到了恐惧。大众汽车集团首席执行官赫伯特 · 戴斯表示，与丰田汽车公司等传统竞争对手相比，现金充裕的科技巨头进军汽车行业对大众构成的威胁要大得多。

“我们期待着新的竞争者到来，他们肯定会加速我们行业的变革，并带来新的技术。不过，这些公司令人难以置信的估值和几乎无限的资源获取渠道，也给我们带来了巨大压力。”大众CEO这话不假，苹果有钱有技术有资源有品牌，近乎无限的资源让传统车企害怕。

而智能汽车浪潮的背后，则是一个新工业革命时代的到来，而智能汽车背后所承载的则是科技、工业、基建、经济四大支柱。丝毫不夸张的说，智能汽车所引发的新一轮革命，将会彻底改变世界格局。美系科技革命德日工业，新浪超前我们又该何以自处呢？

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