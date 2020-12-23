高铁“静音车厢”正式降临 远离熊孩子

今日起，旅客通过铁路12306网站、手机App、自动售票机等渠道购买京沪高铁、成渝高铁指定车次车票时，如需提供“静音车厢”服务，可根据系统提示自愿选择购买“静音车厢”车票，“静音车厢”设在3号车厢（二等座车）。旅客乘坐“静音车厢”时，请配合遵守“静音”约定。

但目前仅仅是“约定”，也就是说乘客全凭自觉，而且在静音车厢约定的第五条，也能够理解为车厢内仍然能够见到儿童，这就产生了网友的一些质疑。

目前静音车厢还没有完全放开，只是局限在一些车次，具体车次为：

京沪高铁：G1、G2、G3、G4、G5、G6、G9、G12、G13、G16、G17、G22次

成渝高铁：G8601、G8606、G8609、G8616、G8619、G8626、G8627、G8632、G8635次

旅客乘坐“静音车厢”时，需要遵守以下“静音”约定：

在“静音车厢”内保持安静。

使用各类电子设备时佩戴耳机或关闭音源外放功能；

将手机调至静音或震动状态；

在接打电话或相互交谈时离开“静音车厢”；

携儿童出行的旅客照看好孩子，避免喧哗；

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：高铁“静音车厢”正式降临 远离熊孩子http://news.zol.com.cn/759/7592437.html