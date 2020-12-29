当“赌博”蒙上了“盲盒”

当赌博蒙上了盲盒

合法交易疯狂吸金

上周，某盲盒品牌上市了，这是自从有盲盒至今5年之久，第一家公司发展到上市。

这两年，“盲盒”在市场中忽然火了起来，尤其针对于年轻人的猎奇心理，目前盲盒也是95后年轻人最烧钱的“爱好”之一。而盲盒的这种性质看起来像是以“抽奖”的形式体现，但实际上就是将赌博套上了盲盒。





促销形式迎合消费者赌博思想

盲盒是指一系列产品在外包装全部相同的情况下，内部还有不同IP系列的周边玩偶产品，在你打开之前丝毫不知道里面装的是什么，而打开后的玩偶，对应的价值也不同，有的高于盲盒原本的售价，有的却低，这就迎合了消费者们或是年轻人们的赌博思想，万一我抽到了限量款，是不是就赚到了？

为了集齐全套，大批年轻人不惜豪掷千金。业内数据表明，盲盒市场的销售额已经超过了25亿元，在某电商店铺中忠实消费者有20万，每年花费五位数或更高。甚至有年轻人一年花费百万在盲盒中。

80%以上的盲盒不能退

玩盲盒不能后悔 ，所以是赌博 ，没有余地。但是也有电商玩盲盒是可以秒退的，为什么呢？有时候主播们介绍说他们玩盲盒是为了冲业绩，甚至主播会求粉丝们拍一个空盒，然后秒退掉，这种弄虚作假冲业绩的手法无非是为了排名、上市，如果说重一点，实际上是股市欺诈行为也不过份。

但盲盒里面的东西确实比非盲盒的同样的东西便宜，几轮便宜之后粉丝们就会以为永远便宜，大约到第5个盲盒的时候就不见得便宜了，而且里面是他们卖不出去的东西。

二手市场并不能缓解用户赌博心理

其实在二手的平台中，有很多别人拆开过后的盲盒在售卖，其售价已经低于盲盒的原价，只因为手中有同样的玩偶，所以把多余且重复的玩偶去二手平台售出以收回一些成本。

但这并不能缓解玩家对于新品盲盒的痴迷，玩盲盒的人都是为了享受第一手“拆开”的快感，这种充斥着不确定性的购物形式，如同软性赌博，为玩家带来极强的心理刺激感，让其着迷上瘾。

如果从商业层面去分析，对于盲盒的爱好者，商家就犹如吸血鬼一般，认清了玩家对于盲盒的这种收集癖，美其名曰是“收藏”，利用价格低廉的盲盒吸引更多的销量，这无疑就是一种“赌博”的形式，或许在很多盲盒系列中，抽到价值很高的“隐藏款”几率不足2%。

不合理的营销方式暴力吸金

早在2017年，各大电商、APP中都推出了1元购的促销形式，但最后被认定为“非法赌博”。1元购的概率至今没有公布，平台收到的钱和给出去的奖品价值完全可以不对等，没有人取证能够证明商家到底吸了多少金。

在此，拿商业彩票举例，总付出和总回报必须是大体相当的，除非你是福利彩票和体育彩票，把差价拿来做慈善了，不然机构就只能赚服务费，没有那么高昂的利润，但一个做盲盒的公司短短几年的时间就做到上市，不得不多想利润率究竟是多少。

盲盒的厂商会告诉你，我的稀有款是1/144的概率，但实际抽出限量款的虽然非常少，但仍然存在。早先的“1元购”和现在的“盲盒”谁更害人？

结束语：

盲盒只能在网上直播时进行，实际上就是一种软性赌博，用户购买的不是实际产品，而是“开奖”那一瞬间的心态。

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