苹果转战印度计划或将搁浅 打砸事件或导致暂停投资

发生在纬创印度工厂的打砸事件仍在持续发酵，分析认为这件事很有可能导致三输，苹果转战印度建厂的计划或将因此而暂停。在纬创的印度工厂出现打砸事件之后，苹果也介入了调查，消息称苹果已经表示调查没有出来之前，将推迟在印度生产iPhone 12的计划。

目前关于该事件造成的经济损失扔难以估计，外媒报道称当地警方公布的损失是6000万美元，跟43.7亿卢比的说法吻合，不过这是早期的结果，日前纬创公布的损失就少很多，只有1-2亿新台币，约合2300-4600万元人民币。



苹果转战印度计划或将搁浅

除了经济损失，纬创同时也否认了工厂设备受损，表示主要生产设备、厂房、仓库等没有受影响，目前还在跟保险公司洽谈损失赔偿。很显然，纬创怕事情闹大了影响苹果的投产计划。但是苹果也派出审计人员，正在评估事件造成的损失，以及是否具备生产的可能性。

据悉，纬创在印度的iPhone代工厂主要生产iPhone 7、iPhone SE2等手机，高端的iPhone 12还没有在印度投产。原本计划是在明年初印度建厂才能生产，但目前可以确定的是投产iPhone 12的计划因此事件已被搁置，纬创公司对于市场传闻没有发表评价。

今年印度也加大了对手机产业的扶持力度，不惜高额补贴相关行业，早前富士康、和硕及纬创都表达了增加印度投资的愿望。

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