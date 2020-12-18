三星欲在欧洲5G取代华为 想法很丰满现实却很骨干

此前有来自韩国的数据调研机构称，自今年三季度美国加强对华为施压时候，华为在全球的5G份额出现了明显的下滑。三星似乎看打了这样的一个机会，想要切入到欧洲的5G市场。虽然这个想法很很丰满，但是却遭遇了重重的困境，现实却很骨干。

欧洲运营商正面临来自美国的压力，要求他们在未来5G网络中避免使用华为的设备。三星似乎从中看到了机会，正加入到欧洲5G竞赛中，为运营商们提供相关技术设备。然而初步谈判表明，三星取代华为的尝试并不容易。

三星面临的问题在于，运营商担心其产品将与华为建设的现有4G网络不兼容，而且拆除和更换这些设备将耗资数亿美元，而不是简单地升级。对此，西班牙电信首席技术官恩里克·布兰科(Enrique Blanco)表示：“三星需要更强的竞争力。”

欧洲最大移动运营商德国电信(Deutsche Telekom)仍对三星能否在短期内具有强大竞争力持怀疑态度。分析人士也表示，要在诺基亚和爱立信的本土市场上与它们竞争，三星需要采取更多措施。

与此同时，华为也在继续推进在欧洲的扩张计划。该公司周四表示，将投资2.45亿美元在法国东部建设移动网络设备工厂。该厂最初将雇佣300名员工，此后将增长到500人，其产品主要针对华为的欧洲客户。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星欲在欧洲5G取代华为 想法很丰满现实却很骨干http://news.zol.com.cn/758/7589088.html