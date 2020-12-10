将来都开电动汽车了，加油站会因此消失吗？

后疫情时代新能源电动汽车加速崛起，且不说风靡全球的特斯拉Model 3早已实现月销过万辆，当红小生五菱宏光MINI EV更是在11月交出了3万辆的成绩单。在电动汽车一派火热景象的背后，有人开始替古人担忧，传统加油站会因此消失吗？





加油站会就此消失吗？

这里先公布我的答案：我认为加油站不仅不会消失，反而还会加速繁衍。而其中的关键就是“触电”和“触网”。

燃油不会简单消失

大约在2030-2035年期间全球很多国家就会正式禁售燃油车，这是全人类对于环境保护所做出的必然选择。很多人以为这些政策是“一刀切”，但其实并非如此。比如近期日本就表示2030年禁售传统燃油车，继而发展混动和纯电，而混动必然还是需要燃油的。

所以看似好像电动汽车忽如一夜春风来，但毕竟人类依赖煤炭石油这么多年，想要彻底“断奶”并非易事。燃油不会简单快速消失，同理加油站也不会如泡沫般瞬间破灭。毕竟加油站是占据一片天地的实体，且在全球早已形成网络，其价值仍不容小觑。

喝咖啡或交停车费

对于苦恼电动车主的首要问题，就是出门在外不可控的电力消耗了，所以需要就近寻找充电站。目前单独经营的充电站少之又少，绝大部分车主会寻找写字楼或商超的公共充电桩，因此除了需要负担充电费用外，还需要支付昂贵的停车费，实在是划不来。



石油巨头壳牌已经在转型了

那么把这笔停车费省下来，去加油（充电）站喝杯咖啡怎么样？全球石油巨头壳牌公司发现，通过对传统加油站的触电改造，人们在充电或者换电时咖啡快餐零食杂货的利润率已经远远超出销售燃油本身，因此壳牌计划2025年将全球零售门店在扩充20%。

实体网络的新电商

不仅仅是壳牌，英国石油公司也发现在光顾有玛莎百货门店的加油站的顾客中，超过半数人只是为了方便购物。对于传统加油站而言，燃油销售的利润率已经低于便利店零售，而后者通常与知名食品杂货品牌合作，这也是石油公司进军超市领域的原因之一。

加油站的覆盖网络其实比一般商超更为全面，它们不仅仅出现在生活区附近，而且一些偏远的地区也必须要覆盖到，几乎有车辆通过的地方就有加油站。面对电动新浪潮加油站转型是必然，不仅加油还充电还能打个尖，成为电商与实体商超相结合的综合服务站。

细胞分裂快速繁衍

当某个加油站试点能够摆脱对销售燃油的依赖，或者开拓出全新的可持续盈利的商业模式来，全球的加油站就会像细胞分裂一样快速的复制和繁衍。这也就是解释了，为什么我会如此肯定，未来的加油（充电）站不仅不会消亡反而会越来越多的真实原因。



充电站会比加油站更加便捷灵活

此外，传统加油站因为对防爆有极高的安全规范，并不能设立在距离居民区过近的地方。如果未来加油站彻底不加油了，改成充电或者换电服务，那么这些店面的形式和选址无疑也将更加灵活，甚至完全走进社区都是极为可能的，令电动时代更安全便利。

道理都懂转身却难

说起来容易做起来难，电力公司、超市巨头以及充电服务商和各大互联网巨头都在觊觎着充电市场这块大蛋糕，最终谁能胜出目前难以定论。只能说传统石油公司在充电综合服务的新领域中具备独特的优势，但历史上任何一次巨人的转身都是无比的艰难。

为什么巨人的转身会如此艰难？其实归根结底还是因为局中人的意识层面所决定，如果一个人几十年间早就习惯了躺着赚钱，那么估计掉在地上的钱他都懒得弯腰去捡。而在过去石油推动人类发展的数十年当中，全球哪家石油公司又跟垄断经营脱得开关系呢？

大的趋势变化从来都不是秘密人尽皆知，但机遇智慧青睐敢于迎接挑战的人。人们不会真正关心未来遍布城市的加油（充电）站姓甚名谁，只要便宜方便就好。

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