全球全面缺货至供不应求—2020年硬件行业市场回顾

在今年初，一场疫情打破了往日的平静，半导体缺货、生产线停工、企业采购增多…整个硬件领域全面缺货。





缺货成为常态

2020年硬件行业缺货已成为常态，很多国内外厂商的下游工厂被受到影响、除了在家办工配电脑外、一些国家还作出了封城锁国的举措，如马来西亚于3月17日宣布锁国计划、新加坡和日本两大存储器产品生产重镇也宣布封城计划。

从产能方面就受到影响，生产不出成品，最终造成大批量的缺货，而2020也正是5G时代的普及年，很多移动设备没有工厂能够开工，即便做出来了，首批5G手机的价格也是非常昂贵。

5nm提前上市为续命

无论是老牌PC硬件厂AMD、intel、NVIDI，还是移动设备芯片厂高通、台积电、三星等，在2020年都有5ns亮相，虽制造行业由于限流、停工种种困难，无形中增添了很大的制造成本，造成缺货。

联想/惠普两在Pc整机缺货

从今年2月份起联想和PC两大供应商都处于缺货状态，惠普中国在年初2月份疫情期间缺货400万台，到第四季度初竟然缺货1,100万台，这都跟疫情供应链段、人员限流有关。加之在家办公、企业人人要求配电脑、网上课堂等需求猛涨，到年底笔记本机一直缺货。

缺货价格下降缓慢

时间到了Q3，很多工厂已经恢复了生产，但虽然产能上来了，但硬件产品仍然是供不应求。今年有太多优秀的产品发布，以至于再怎么加大产能也抵挡不住用户在家办公、网上授课的需求，iPhone 12、华为Mate 40、AMD 6000系显卡、NVIDIA 30系显卡都在没日没夜的生产，但目前各大电商也只能看到两个字：“缺货”。

这种情况只会带来售价居高不下，多数产品都要加价才能购买到。

有些行业不缺货但也停滞不前

硬件产业缺货虽说是普遍的，但在家电等行业，工厂基本在国内，工厂的技术非常成熟，产能恢复的非常快，所以没有造成供不应求的情况。并且例如像智能音箱产业，技术已经停滞不前，新发布的产品都少之又少，用户基于饱和且新品再也没有绝对竞争力，也没有造成大面积缺货的情况。

结束语：

2020年硬件产业经历了纯自出生以来没有过的缺货状态。

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