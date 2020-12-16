APP再也杀不出黑马了 各领域趋于饱和

前不久，业内公布了三季度APP下载榜单，与Q2的榜单相比，游戏、社交、购物等子分类榜没有出现新上榜的情况，且前三甚至前五的位置都没有变动。APP在各大分类领域基本定型，行业内今后不会再杀出黑马直接冲榜，但小程序却不可同日而语。





手机无变化 APP将不会变化

智能手机作为一个移动终端，近10年都是不断的在升级硬件、屏幕等方面，而在最终体现的形式来看，没有任何变化。

不可否认的是，未来智能手机将从手持式向穿带式改变。融入智能Ai等多元化元素后，手机会更加人性、智能化，从而作为平台上的手机APP应用软件也将随之拥有更多的功能。

到那时，或许会有一两匹“黑马”APP更加顺应环境，但从目前来看，难！

小程序不断创辉煌

近两年“小程序”的概念逐渐随之替代APP，小程序数附着在各大常用APP中的，而且也有安全性高、运行速度快、不占用手机功能等众多优势，很多老牌做APP的公司已经逐渐往研发、制作小程序方面去发力。

就这样，大厂逐渐忽视了APP的发展，转而研发各大APP中的“小程序”；况且APP软件领域已经趋于成熟，榜单前几位的位置没有任何一个新生APP去撼动。

杀不出黑马却在不断升级

现在，人们可以足不出户的使用任何APP软件，来进行各种生活化运作。APP越发的智能，完善。APP行业中没有黑马，在某种意义上是“好事”，各大APP研发巨头将会不断地完升级完善，每个手机用户都不难发现，大约不到一个月左右日活的APP就会有一个升级版本出线，现有的软件来稳定目前榜单TOP 10的位置，出不来黑马不代表现有的APP就停滞不前。

结束语：

APP至今已经有13年之久，产业生态已经成熟，黑马不会再出现，小程序却是出路。

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