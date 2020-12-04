要收复失地 小米要拿出软实力与硬功夫

日前，小米定向增发10亿股票，开盘后股价一路下跌。对于11月以来已经上涨20个点的小米来说，这次增发并没有带给投资者信心，但是小米的价值真的被高估了吗？







小米的硬实力

除去智能手机业务之外，小米也在同步提振IoT以及互联网服务营收。从三季度小米业务增长来看，其手机出货量达到4660万部，同比增长45.3%；IoT与生活消费产品营收181.2亿元，同比上升16.1%；互联网服务收入为57.7亿元，同比增长8.7%，其中广告服务达到33亿元，收入可观。

另外值得一提的是，第三季度小米海外市场贡献了398亿元营收，境外收入首次超过境内收入。众多利好消息推动小米股价一路攀升到达高点。然而，一份优秀的业绩报告却并没有让小米持续获得资本市场的看好。

雷布斯的商业逻辑是通过低成本的硬件进行获客圈粉，然后通过增值服务实现商业化盈利，所以小米一直在强调自己的互联网属性。未来小米在IoT业务和互联网服务的增长点显然并未公之于众，港股的投资逻辑更看重的是股票本身的长期效应。海外市场的不确定性以及新市场的不明朗让小米的增发股票行为更耐人寻味，在此情况下，对小米集团长期有信心的投资者显然占比很少。

小米收复失地需要一些软实力

小米的新引擎需要更有故事性，近期舆论关注的多是高管变动、组织架构调整带来的一系列争议性话题。除去业务增长之外，小米本身的现金储备和未来资金走向也并不明朗。

小米集团最新财报数据显示，截至2020年9月30日，小米集团现金及现金等价物为人民币303亿元。从2018年上市至今小米没有启动再融资，为何现在又启动融资？左右市场投资者情绪的往往是一些细节问题。小米的最新澄清公告表示，在公司配股表述中，公司配股价23.7港元较联交所前日收盘价26.15港元“折让9.4%”写成了“溢价9.4%”。这些小瑕疵往往会引来猜忌和更多不确定性解读。

如何迎难而上，能讲故事也会讲故事的雷布斯需要提升小米的软实力。



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