小米集团在香港暂停交易 或募集40亿美元酝酿“大动作”

今日早间，小米集团在香港暂停交易的消息引发业界关注。小米集团在港交所发布公告称，小米集团的股份和债券已于上午九时零一分起短暂停止买卖。关于小米集团在香港暂停交易事件，即使小米最新官方回应也仅有：不予置评，因此业界纷纷猜测真实原因。



小米集团在香港暂停交易

其实关于小米集团在香港暂停交易的原因，彭博社早有相关报道，据悉小米集团将增发10亿股股票，价格区间为23.7-24.5港元/股。小米称，此次股票增发所募得的资金将用于业务拓展、增加市场份额、生态系统投资等。

发行条款显示，小米将以配股方式出售10亿股票，最多融资32亿美元，这是香港有记录以来规模最大的充值配售。这是否就是小米集团在香港暂停交易的真实原因，目前尚无定论。但这则报道基本这=是目前非官方版本消息当中，目前普遍认知比较认可的版本。

至于小米集团在香港暂停交易的原因，还有另外一个版本，就是来自路透社12月1日报道，据路透周二见到的销售文件显示，小米集团拟在香港发行新股和可换股债券，目标合共筹高至40亿美元。小米集团以先旧后新方式出售10亿股股份，售价介乎每股23.7-24.5港元。



小米集团在香港暂停交易

随着小米集团在香港暂停交易，人们纷纷猜测小米接下来是否有大动作。因为无论是即将发现的七年期零票息可转债券还是在拟在香港发行新股，所募集的资金都不是一个小数目。最近小米公布了最新财报，整体表现十分强势，或许小米像借势谋取更大发展。

11月24日，小米集团公布了2020年第三季度业绩。收入达人民币722亿元，同比增长 34.5%；经调整净利润41亿元，同比增长18.9%。而在手机终端方面，小米在三季度甚至超越了苹果，成为全球第三大销量的手机品牌，增幅惊人。

而随着小米集团在香港暂停交易事件的发现，人们也逐渐开始挖掘出小米的一些变化。不得不说，今时今日的小米早已经不是当初那个只能卖便宜货的“组装厂”。雷军在某大型会议公开演讲时，首次正面回应了人们对小米的三大误区：中低端，代工，没技术。



小米集团在香港暂停交易

他表示，过去十年小米成长很快，但外界也有很多误解。高瓴资本的张磊跟我聊了非常多的内容，聊的过程中我越来越理解到大家对小米的误解还挺多的。

雷军总结了这次谈话中提到的外界对小米的三大误解：

一是认为小米产品都是中低端。

雷军表示，今年小米通过6999元的小米10至尊纪念版和19999元的透明电视，证明了小米在高端市场也能立足。

第二个误解是小米的产品都是代工的，贴牌的。

雷军表示自己听完以后也挺郁闷的，其实代工也是一种非常先进的生产模型，为什么大家对代工有误解？”

第三个误解是认为小米没技术。

雷军认为，小米处在全球竞争最激烈的领域，有苹果、三星、华为，没有立足之本根本活不下去。



小米集团在香港暂停交易

根据IDC数据，2020年第三季度，小米手机全球出货量4650万台，市场份额13.1%，同比增长42%。11月5日开场的小米开发者大会上，雷军正式分享了这则消息。据悉，小米集团2020年整体研发预算超过100亿，接近科创版上市公司研发预算总和的一半。

而随着小米集团在香港暂停交易的消息传出，人们纷纷猜测小米接下来将会有大动作，因为如今的小米早已不是当初的小米。

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