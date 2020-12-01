百度地图蒙圈：车主要加油误导母婴店 跑偏理由令人啼笑皆非

常在江湖飘，哪有不挨刀。经常驾车出门在外的您，有过被导航坑的经历么？其实在早些年手机导航刚刚兴起的时候，这类现象确实比较常见，但是到了如今大数据的时代，手机导航数据更新比较及时，问题已经少了很多。不过也有例外，这位车主就被百度地图整蒙圈了。





车主要加油误导母婴店

近日一位车主在网络上吐槽，他就被百度地图“坑了”一把，而问题的原因却令人啼笑皆非。原来这位车主在途中没油了，就通过百度地图导航到附近的加油站，结果最近的“加油站”是一家名叫“宝贝加油站”的商家，可能车主开车着急也没细看，就跟着导航走了。

结果到了目的地一看，那脸上的表情绝对是[裂开]，原来所谓的“宝贝加油站”并非是一家真正的加油站，而是一家母婴店。可能是因为这家母婴店的名字中包含了“加油站”这个关键词，所以才闹出了这次的乌龙事件，结果实在是令人啼笑皆非。



车主要加油误导母婴店

不过通过这件事我们可以看出来一些道理，其实人工智能并不神秘，他就是基于很多关键词和很多数据，外加某种逻辑的整合。有些时候人工智能确实很聪明，但有些时候人工智能却又很笨，关键在于制定规则的一方有没有考虑到更多的可能性。

这件事情被当成一个笑话在网络上火速传播，并且引起了百度地图方面的关注。百度地图官方客服也在评论区回应道：亲，非常抱歉给您带来不好的体验，图图非常重视您的问题将第一时间进行排查处理，非常感谢您的反馈。网友：……



车主要加油误导母婴店

其实说到手机导航这个话题，近些年随着竞争格局加剧，也仅有高德地图和百度地图这两家存活了下来。小编一直以为高德地图比较精准更好用，但是最近几次使用高德地图躲避拥堵反而走了红灯更多的小路，车虽然少了，但红灯一多更不可控，反而迟到。

看来如今的导航软件市场还是缺乏有效的竞争，仍旧存在很多痛点去需要解决的。只是如今高德地图一家独大，百度地图也无法形成有效的威胁，整体的格局呈现出僵化的局势。虽然苹果的地图应用也进步很大，但国内版本毕竟还是高德套壳。

嗯，或许某一天能引进谷歌地图，情况或许会有些许改变吧！

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