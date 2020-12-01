美财政部再宣布制裁一家中国公司 中国电子到底犯了什么事

针对华为等一众中国科技企业的封禁风波还没完全消散，如今美财政部再宣布制裁一家中国公司，即中国电子进出口有限公司（CEIEC）。这家公司被指“CEIEC支持非法的马杜罗政权破坏委内瑞拉民主的努力”，颇有实在是欲加之罪何患无辞的意味。



美财政部再宣布制裁一家中国公司

美财政部再宣布制裁一家中国公司事件随即引发关注，美国财政部认为CEIEC支持非法的马杜罗政权破坏委内瑞拉民主的努力，并宣称像CEIEC这样的中企协助了马杜罗政府对网络活动实施监控。这些指责全然不顾马杜罗政府是委内瑞拉合法政府的事实。

针对，美财政部再宣布制裁一家中国公司的作法，中国外交部发言人赵立坚此前就曾强调，中国一贯反对美方单边制裁和所谓的长臂管辖。

尤其是在当前国际社会共同抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，美国仍在大搞单边主义和所谓极限施压，同国际社会团结抗击疫情的努力背道而驰，严重违反人道主义精神。 中方敦促美国立即改弦更张，纠正错误美财政部再宣布制裁一家中国公司做法。



美财政部再宣布制裁一家中国公司

资料显示，中国电子进出口有限公司成立于1980年4月，原名“中国电子进出口总公司”，2017年10月完成改制更名为“中国电子进出口有限公司” ，注册资本金为69421.6万元。2019年底，公司总资产达213.76亿元人民币，当年实现销售收入82.23亿元人民币。经过多年的诚信经营，公司已与全世界160多个国家地区建立了广泛的业务合作，为中国的改革开放和中国电子工业的发展做出了重要贡献。

公司具有国际贸易、国际工程总承包、招标代理、展览广告等多种业务的甲级经营资质。当前，公司的战略重点立足于打造国际业务、招标贸服两大主业。其中，国际业务以防务为核心、以安防为基础、以工程为溢出。

防务业务主要涉及防务电子装备的进出口。公司致力于为客户提供先进的国家防御系统和全方位的服务支持，协助客户建立高效、安全、可靠的国家防御系统，以捍卫国家主权和领土完整，保持地区稳定及世界和平。

安防业务是公司针对国际反恐新局势所重点部署的战略高地。公司在信息电子领域拥有超过三十年的专业经验，通过构建理论模型、技术平台、项目实践三位一体的解决方案，为国家和城市解决公共安全问题。

工程业务是公司为响应国家“走出去”战略的号召而打造的核心业务。公司将市场、渠道、项目优势广泛溢出，集成各类资源，通过采用EPC、BOT、PPP等模式与世界各国政府及企业在工程领域进行广泛的合作，全力服务于高速发展的世界城市和高速增长的经济体。

招标贸服业务整合了公司原有的招标及国际贸易业务，公司充分发挥团队、渠道及资源优势，为客户提供量身定制的服务解决方案，将卓越的服务理念融入到价值链的各个环节，以客户为中心，为客户提供全方位、“一条龙”的服务。

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