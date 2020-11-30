非法倒卖手机SIM卡论斤卖 一个月竟可以获利20万元

只有你想不到的，没有他们不能拿来卖钱的。近日东莞长安公安分局捣毁了一个非法收购、贩卖手机卡的犯罪团伙，现场缴获手机SIM卡数万张。据犯罪嫌疑人交代，这些卡绝大部分都是他们以80到100元一斤收购回来的 “废品”，一个月竟可以获利20万元。

这些被非法贩卖的手机SIM虽说是“废品”，但是它们是如何成为废品的就非常值得耐人寻味了。而且一般人如果换卡基本会销毁旧的SIM卡，估计你也能想到这些SIM卡的来源了。据交代，有小部分是从手机店里收购的，大部分是从二手电子产品交易市场收购回来的。

当这个犯罪团伙非法获得这些手机SIM卡后，他们会对这些手机卡进行测试，如果能够拨通的就是 “好卡”，假如显示欠费的，就往里面充值变成 “良卡”，而已销号的 “废卡”则丢弃处理，“良卡”都能够以 140 元至 200 元不等的价格通过网络售卖到了全国各地。

当然，这些所谓的“良卡”当然是原主人的身份信息登记了，因此这些手机SIM卡被贩卖之后用作什么目的就更耐人寻味了，总之是不好的事情。据警方调查，仅在 10 月份这一个月内，犯罪嫌疑人罗某贵就获利 21 万多元。

警方介绍，由于我国对手机卡实行实名制登记管理，该犯罪团伙所贩卖的手机卡基本都通过网络交易平台落入了不法分子的的手中，成为了他们的作案工具。

公安机关提醒广大市民，收、售手机卡的行为都是违法的，在处理废旧手机时，一定要将相关信息清除干净，妥善保护好自己的个人信息并将手机卡收回。

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