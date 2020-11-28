张文宏释疑元旦寒假能否出行：再次特别强调这三大关键

随着冬天的到来天气也越来越冷，新冠病毒也会更加活跃。在即将到来的元旦和寒假两大涉及人口流动的事件面前，现在出行是否安全呢？面对民众最为关心的元旦寒假能否出行的问题，张文宏释疑。其实要想在元旦放假做好疫情防护，仍需要恪守最关键的三个要点。



张文宏释疑元旦寒假能否出行

在国内抗击疫情的第一线，张文宏医生的金句往往被人们所信服。今日，在上海科普大讲坛2020年度特别活动暨第154讲“人类如何才能打败新冠病毒”活动时，华山医院感染科主任张文宏针对元旦寒假能否出行等一系列民众关心的问题做出了释疑。

首先是冬季来临，流感病毒和新冠病毒合并感染的问题。众所周知新冠病毒在寒冷的时候活性更加强，传染力也更强，病毒脱离人体后在物体表面存留的时间显著延长。低温，哪怕是4摄氏度都可以让病毒较长时间存活。但是光照下，气温升高，则灭活的时间显著缩短。



张文宏释疑元旦寒假能否出行

张文宏释疑元旦寒假能否出行是强调，冬季来临，会出现流感和新冠合并感染的情况，这本来就是一个常见的现象。中国在国庆已经受过一次压力测试，冬季输入性的风险会更大一点，所以自我防护仍是最重要的。

针对民众最关心的元旦寒假能否出行的问题，张文宏再三强调：“戴口罩、勤洗手，保持距离，这三招，仍是最好的手段，也是控制疫情的三个关键！”

现场有观众提出，还能出去玩吗？



张文宏释疑元旦寒假能否出行

张文宏释疑元旦寒假能否出行时表示，国内除了几个中高风险区域外，哪都可以去。“新冠病毒的寿命很短，只要你的免疫力正常，两个礼拜病毒就死掉了，在光照下寿命更短。”张文宏释疑元旦寒假能否出行是补充道。

除了张文宏释疑元旦寒假能否出行的问题外，老百姓最关心的还是疫苗的问题。如今全球将迎新冠疫苗上市高潮，是不是每个人都需要注射新冠疫苗，什么人需要优先注射新冠疫苗，这里面其实还是有很多学问的，张文宏做出了解释。



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张文宏除了明确全球将迎新冠疫苗上市高潮之外，他也表示出了一定的担忧，“大家不要现在盼着疫苗来，真的疫苗来了又不肯打。”对于目前有些单位收到紧急疫苗接种的通知，张文宏表示，紧急疫苗接种在全球都是比较常见的情况。

张文宏释疑道：“如果你有涉外的需求、有出国或者接触国外物流物品的风险时，应急接种疫苗是符合法律规定的。”另外关于疫苗怎么打的问题，他表示：“高危人群应该先打，而且最好要打，最终的理想状态是所有人都要打新冠疫苗。”

张文宏释疑元旦寒假能否出行，其实大家完全可以按照既定的计划进行必要的出行，但仍需要牢记他再三强调的三个关键点：戴口罩、勤洗手，保持距离！

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