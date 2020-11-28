震惊！腾讯也要做芯片？发布量子处理器新专利

提起腾讯，人们首先想到的是社交、游戏、电商，乃至资本，估计很少会有人把腾讯和芯片，乃至量子计算联系起来。近日有消息称，腾讯科技 (深圳)有限公司获得一项 “量子芯片、量子处理器及量子计算机”专利，令人感到意外和震惊。

其实，腾讯早在2017年就宣布进军量子计算，并提出了“ABC2.0”技术布局，也就是AI、RoBotics、Quantum Computing三大领域即利用人工智能、机器人和量子计算，构建面向未来的基础设施，探索推动以技术服务 B 端实体产业。



震惊！腾讯也要做芯片？

据悉，该项专利公开了一种量子芯片、量子处理器及量子计算机，主要涉及量子技术领域。该项专利公开了一种量子芯片、量子处理器及量子计算机 , 主要涉及量子技术领域。

其中所述量子芯片包括底片和顶片，顶片上设置有量子比特阵列 , 量子比特阵列中包括呈 M 行 ×N 列的阵列结构分布的多个量子比特，底片上设置有读取腔和比特控制线，底片和顶片之间采用倒装架构实现电性连接。

根据该专利的描述，本申请一方面采用 M 行 ×N 列的表面码结构 , 使得量子比特间具有较好的连接性 , 有益于提升量子体积及降低算法的执行难度 ;另一方面采用倒装架构 , 实现了量子比特与其他元器件之间的分离布局。

综合上述两方面 , 同时实现较大的比特数量和准确性 , 达到提升量子芯片算力的目标。

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