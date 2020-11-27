为什么智能手表不能测血压 苹果Apple Watch或彻底改变

其实从根本上来讲，目前绝大多数智能手表或者智能手环基本上只是一个计步器和脉搏检测器结合的数码玩具，即使比较昂贵的苹果也只是在今年增加了血氧检测，才令其真正意义上的对健康检测起到决定性作用，而更具有诊断意义的血压则一直是这类产品的空缺。



苹果Apple Watch

因为目前比较准确的测量血压的方式，无论是手臂测量还是手腕测量，都需要有一个充放气的过程，虽然部分杂牌手环支持血压监测功能，但是不用想就知道那是智商检验器。如果未来智能手表和智能手环能够真正精准的测量实时血压，估计销量再翻几番不是问题。

如今这个空白，可能又要被苹果弥补了。近日苹果的一项新专利被曝光出来，揭示了苹果想要为未来设备引入持续性血压监测的选项。苹果在专利描述中提到，这项技术可在不打扰用户的情况下，通过脉搏传播时间（PTT）的电耦合方案来测量佩戴者的血压。



苹果Apple Watch

这项技术最大的优势在于无创伤性和无干扰性，正如前文所言，当前的门诊和家庭血压测量方法都无法做到持续性，而示波法所使用的袖带装置又会通过间歇性的充放气动作而打扰到用户的睡眠，甚至可能在一定程度上造成伤害，比如长时间充气。

苹果的这项新专利提到了手表可通过脉搏来评估血压：“通过对脉搏抵达传感器的数据进行处理，计算由左心室泵出的血液所产生的血压脉冲何时抵达腕部”。这意味着用户需要佩戴电极或其它某种形式的传感器，才能配合Apple Watch实现这项持续性血压监测新功能。



苹果Apple Watch

至此来看，仅仅依靠一个单独的Apple Watch还是无法实现实时监测血压的功能，或许仍需要一个其他的小配件，也就是上文提及的传感器才能实现这一功能。另外，其血压的检测方式其实还是通过脉搏检测来实现的，其准确性也有待观察。

此前，苹果也曾研究过不使用电极或袖带来持续监测心率等方案。但它不大可能面向所有用户，仅建议在医学观察期间使用。看来想要单独一个手表实现精准可靠的血压监测，目前的技术真的很难实现。

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