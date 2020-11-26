特朗普败选后推特已掉粉4万多 具体原因他自己都没想到

特朗普败选后推特已掉粉4万多，这似乎并不是什么难以理解的事情。如果他未来不再担任美国总统，那么必然会少了很多粉丝。不过至于特朗普败选后推特已掉粉4万多的真正原因，或许特朗普自己也没想明白，因为他过去台以来推特这个信息发布平台了。



特朗普败选后推特已掉粉4万多

根据美国媒体报道称，而自11月22日以来，他每天都在以很快的速度掉粉。具体数据来看，11月24日，特朗普推特账号“粉丝”数减少了12476人；11月23日，减少5979人；11月22日，减少19164人。截止到今天，特朗普败选后推特已掉粉4万多。



特朗普败选后推特已掉粉4万多

对于特朗普来说，真的是成也推特，败也推特。不夸张的说，特朗普应该是迄今为止最喜欢发推特的美国总统，甚至过去行政命令都是他先在推特上发布，因此特朗普的推特也成为了人们关注政策变化的平台。因此，特朗普曾经拥有超过8000万的粉丝数。

作为比较，拜登推特的粉丝数才1980万。特朗普败选后推特已掉粉4万多，这足以说明此前特朗普是多么“沉迷”在推特上自我表演了。不过随着特朗普败选后推特已掉粉4万多，足以说明人们逐渐对他失去了兴趣，甚至有些不耐烦了。



特朗普败选后推特已掉粉4万多

甚至很多媒体认为，特朗普在败选后仍然在推特上发布大量错误信息，从而混淆视听，最终导致了特朗普败选后推特已掉粉4万多。但其实特朗普败选后推特已掉粉4万多的根本原因其实就一点，特朗普的问题可能是太“娱乐”化了。

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