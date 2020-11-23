黄牛疯狂屯3500台PS5：原价买到算我输！

11月12日美国、加拿大、日本、韩国等七个市场首批上市之后，11月19日，欧洲、中东、南美、亚洲和南非也迎来了PS5的销售。据外媒报道，英国一家名为CrepChiefNotify的二手专卖机构囤货了多达2475台PS5。

该公司一位经理表示，我们的所有成员总共购买了2472台PS5。而在9月索尼PS5刚预售时，他们就预购了1000台左右。这意味着CrepChiefNotify囤积了将近3500台PS5。

CrepChiefNotify一位名叫Tom的33岁经纪人说，由于新冠疫情的影响，英国的实体店关闭了。他的团队正在“监控所有网站存货时的库存情况”，并“用机器人抢货100%保底一台” 。

尽管索尼很希望将PS5直接出售给消费者，但是补货的数量却十分稀少。

全球最大实体零售商GameStop表示，会在黑色星期五（11月27日）销售，但每家店铺只供应2台PS5。沃尔玛也保证会在黑色星期五开卖，但是PS5将只能通过网上商店购买。百思买表示，在整个圣诞假期期间，都不会再有PS5出售。

据悉，PS5计划到2021年3月全球出货760万台以上。

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