苹果掉出全球手机市场前三 小米是如何取而代之的

三星、华为、苹果一直是全球手机市场的前三甲，虽然位次可能发生变化，但这三大品牌位居全球前三的格局一直延续了数年。直至今年的第三季度，小米成为最大的黑马杀入全球前三，苹果掉出全球手机市场前三，成为人们热议话题，那么小米如何取而代之的呢？



苹果掉出全球手机市场前三

据央视财经报道，最新数据显示，全球智能手机市场，第三季度前三大厂商最新排名为三星、华为、小米，苹果掉出全球手机市场前三瞬间成为热议话题引爆全网，取而代之的是大家非常熟悉的国产品牌小米。小米接替苹果位居全球前三，成为业界最大的一匹黑马。



苹果掉出全球手机市场前三

而苹果掉出全球手机市场前三的数据报告并非央视一家之言，其实早在今年的10月30日，小米科技创始人、董事长雷军就在微博宣布了这一重大突破。而当时雷军引用的数据就是全球知名的数据调研机构IDC的数据报告，苹果掉出全球手机市场前三，小米取而代之。

彼时小米销量曾经低迷跌出前五，被归为“other”之列成为网友笑谈。如今小米重返全球智能手机出货量前三，销量逆序甚至超越业界神话苹果，苹果掉出全球手机市场前三。很多网友不禁要问，这期间到底都发生了什么？



苹果掉出全球手机市场前三

根据IDC数据来看，三星以8040万台的出货量、22.7%的市场份额继续排名第一，三星的表现一直稳定，多年一直稳居全球头把交椅。而在最新的榜单中非常值得关注的则是第二至第四名之间的变化，细细品来十分耐人寻味。

首先说小米重返全球智能手机出货量前三，第三季度小米手机全球出货量4650万台，市场份额13.1%，同比增长高达42%，增幅超过所有手机厂商。此外值得关注的是，华为下滑22%，苹果下滑10.6%，至此不难理解小米销量逆袭的真正原因了，此消彼长。



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而回顾近期小米的动作，除了紧跟市场节奏不断推陈出新之外，还在不断的提升手机的客单价，扭转了过去小米只打中低端性价比市场的形象，并且有效的承接了华为受挫让出的中高端市场的份额。相信米粉们此刻知道小米各种至尊版的用意以及诚意了吧。

反观苹果掉出全球手机市场前三，一直受到iPhone 12推迟发布的影响。巧合的是，今天苹果公司发布最新第四季度财报显示，其中iPhone 营收 264.4 亿美元，去年同期为 333.6 亿美元，同比减少 69.2 亿美元，iPhone营收下挫20%引发关注。



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iPhone一直是苹果营收的风向标，此前iPhone营收占比一直超过苹果公司50%以上的份额，如今在iPhone营收严重下挫20%的情况下依然占苹果公司总营收的41%。不过库克表示对苹果掉出全球手机市场前三不必担心，因为iPhone 12的好戏才刚上演。

很显然，第三季小米重返全球智能手机出货量前三不仅仅是源自小米自身的战略调整以及优势产品力的打造，苹果掉出全球手机市场前三也受益于华为和苹果销量受挫而导致的趋势变化。未来iPhone 12重新占领市场，华为是否会摆脱困境重新出发，未来仍存变数！

苹果掉出全球手机市场前三，小米取而代之的秘密你都搞懂了吗？

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