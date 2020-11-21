华晨集团正式破产重整新进展：证监会对其债券违约立案调查

今日，华晨集团正式破产重整的消息引起了业界的关注，人们除了对这个曾经辉煌一时的汽车集团的破产表示惋惜之外，事情也在进行着持续的发酵。今日晚间，证监会发布消息称对华晨汽车集团控股有限公司有关债券违约进行立案调查。



华晨集团正式破产重整新进展

就在华晨集团正式破产重整的消息发出后不久，证监会发布消息称已依法对其开展专项检查，根据检查情况，对华晨集团采取出具警示函的行政监管措施并决定对其涉嫌信息披露违法违规立案调查，对华晨集团有关债券涉及的中介机构进行同步核查，严肃查处有关违法违规行为。

华晨集团正式破产重整事件再起波澜，证监会称高度重视投资者合法权益保护，全面贯彻落实国务院金融委“零容忍”要求，依法严厉打击各类违法违规行为，维护债券市场良好秩序。同时，将继续维护和发挥好债券市场正常功能，支持各类所有制企业合法合规通过债券市场融资发展。

华晨集团正式破产重整后又涉及债券违约事件，根据时代财经曾报道，今年10月华晨集团未能按时兑付公司债券“17华汽05”的本息，其债务问题的“冰山”逐步显现；11月13日，格致汽车科技股份有限公司正式提交华晨集团破产重整的申请。



华晨集团正式破产重整新进展

提到华晨集团正式破产重整事件，很多人对这个品牌还是有一些认知的。除了最响亮的华晨宝马合资品牌之外，华晨集团旗下还有中华、金杯、华颂三个自主品牌和华晨宝马、华晨雷诺两个合资品牌，华晨集团作为辽宁省属国企，直接或间接控股、参股四家上市公司。

近些年华晨集团下，也仅有华晨宝马合资工资在盈利，且一直在给华晨集团输血。今年，受新冠肺炎疫情影响，华晨集团自主品牌经营状况进一步恶化，长期积累的债务问题暴发。辽宁省政府及相关部门一直努力帮助华晨集团解决现金流问题，但其债务问题积重难返。

全国乘联会秘书长崔东树在接受时代财经采访时表示，华晨集团之所以走到破产重整这一步，主要有三方面的原因：

一方面是由于领导人的更替，新旧两任领导人有不同的思路，也决定了企业发展的不同方向；

第二是由于华晨集团原本的模式在当下发展起来有一定的难度，问题积压之后企业也面临一定的调整；

第三则是由于股权变化带来了不确定性，加大了公司的融资难度。



华晨集团正式破产重整新进展

11月20日晚间，华晨集团正式破产重整的消息发出后不久，证监会宣布，对华晨集团采取出具警示函的行政监管措施并决定对其涉嫌信息披露违法违规立案调查，对华晨集团有关债券涉及的中介机构进行同步核查，严肃查处有关违法违规行为。

上交所向招商证券出具监管警示函。上交所查明，招商证券在担任“华晨汽车集团控股有限公司2017年非公开发行公司债券（第二期）”受托管理人期间，存在未能及时履行受托管理人信息披露职责、未能有效履行受托管理人信用风险管理职责等违规行为。

继海通证券被卷入永煤控股债券事件后，交易商协会在对永城煤电控股集团有限公司开展自律调查和对多家中介机构进行约谈过程中，发现兴业银行、光大银行和中原银行等主承销商，以及中诚信国际信用评级有限责任公司、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）存在涉嫌违反银行间债券市场自律管理规则的行为。

依据《银行间债券市场自律处分规则》等有关规定，交易商协会将对相关中介机构启动自律调查。

华晨集团正式破产重组再起波澜，我们会持续报道。

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