华晨集团正式破产重整 华晨和宝马双方表态对未来影响

2020年11月20日，华晨集团正式破产重整，一石激起千层浪。今日，沈阳市中级人民法院正式裁定受理债权人对华晨汽车集团控股有限公司重整申请，标志着华晨集团正式破产重整程序。而当破产已经成为定局之后，重整将成为业界关注的焦点。



华晨集团正式破产重整

破产已成定局，重整才是关键。沈阳市中级人民法院认为华晨集团存在资产不足以清偿全部债务的情形，具备企业破产法规定的破产原因。但同时集团具有挽救的价值和可能，具有重整的必要性和可行性，故此启动了华晨集团正式破产重整程序。

提到华晨集团正式破产重整事件，很多人对这个品牌还是有一些认知的。除了最响亮的华晨宝马合资品牌之外，华晨集团旗下还有中华、金杯、华颂三个自主品牌和华晨宝马、华晨雷诺两个合资品牌，华晨集团作为辽宁省属国企，直接或间接控股、参股四家上市公司。

其实近些年华晨集团下，也仅有华晨宝马合资工资在盈利，且一直在给华晨集团输血。今年，受新冠肺炎疫情影响，华晨集团自主品牌经营状况进一步恶化，长期积累的债务问题暴发。辽宁省政府及相关部门一直努力帮助华晨集团解决现金流问题，但其债务问题积重难返。



华晨集团正式破产重整

那么在华晨集团正式破产重整之后，其实人们最关心的还是华晨宝马是否受到影响，毕竟宝马品牌在国内受众很广，而且近些年来销量持续上涨。

华晨集团有关负责人表示，华晨集团正式破产重整只涉及集团本部自主品牌板块，不涉及集团旗下上市公司及与宝马、雷诺等的合资公司。作为宝马在中国最重要的合作伙伴，集团重整后有望实现重生，尽最大努力挽回债权人损失。

也就是说，华晨集团正式破产重整之后，华晨集团或许还同样存在，只是存在的形势和控股结构会发生变化。而且在未来华晨集团正式破产完成重整之后，华晨宝马仍然是其未来稳定的利润来源，而且还将不断推出新产品，扩大规模。



华晨集团正式破产重整

针对华晨集团正式破产重整，宝马此前回应其增持在华合资企业华晨宝马股份的交易不会受到后者母公司华晨汽车集团债务问题的影响。目前没有迹象显示，此前合同的效力会因华晨母公司目前的情况而受到限制，华晨宝马的运营业务也不会因华晨方面的债务而受影响。

宝马曾经在2018年曾表示，将在2022年以36亿欧元（约42亿美元）的价格收购华晨宝马25%的股份，将持股比例从现有的50%提高至75%，以获得华晨宝马的控制权。宝马集团和华晨汽车集团联合宣布，股东双方将延长华晨宝马的合资协议至2040年。

而就在华晨集团正式破产重整的消息发出后，旗下上市公司纷纷回应。



华晨集团正式破产重整

申华控股发布公告称，沈阳市中级法院11月20日裁定受理债权人对公司间接控股股华晨集团的重整申请。华晨集团正式破产重整能否重整成功尚存在不确定性，重整方案可能会对公司股权结构等方面产生一定影响。

金杯汽车发布公告，华晨集团正式破产重整不涉及金杯汽车，公司生产经营不会受到影响。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、 资产、机构、财务等方面与间接控股股东相互独立。

曾经华晨中华在国产车里也算销量不错，再加上华晨宝马这个金字招牌，以及华晨金杯这些经典品牌，最终落个华晨集团正式破产重整的结局，实在是令人感慨。

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