视频平台纷纷涨价出结果 用户最终只能多选一

各个视频平台涨价，成为了最近几周的热门话题。先是爱奇艺调整了自家月卡和连续包月的价格，随后腾讯视频就立即跟进，表示他们也在考虑涨价的事宜。一时间，涨价成为了视频平台与消费者之间最新的矛盾点，多选一结果成了用户最终的选择。





爱奇艺按下连锁键

在爱奇艺的财报说明会上，爱奇艺的CEO龚宇直言不讳的谈到了目前涨价的情况。他表示此次调价主要是针对安卓手机，把价格调整到与苹果手机一样的价钱。龚宇也清晰的意识到，这样的调整可能伴随而来的就是用户的消失，但他不得不调整

爱奇艺的决定作出之后，仿佛按下了连锁的按钮，腾讯立即在他们的财报说明会上也提及了视频会员涨价的构想。腾讯的说法异常直白，他们一直在提供优质的视频内容，相比之下每个月20元的订阅费用自然是偏低了，未来有机会的情况下自然会调整。

涨价成为了不是办法的办法

爱奇艺与腾讯视频双双喊出涨价的声音，最大的诱因自然是今年的新冠疫情。视频网站一直是一个烧钱的生意，亏损是一件无比正常的事情，大部分视频网站都无法宣称可以做到盈利。因此，除了广告费用之外，会员费成为了视频网站另外的一个主要收入来源。

然而，新冠疫情的出现，直接掐死了视频网站这两个收入来源。新冠疫情对广告行业的冲击不可谓不巨大。许多中小型广告公司在这次疫情期间直接倒闭，广告行业的危机对于以广告收入为重要支柱的视频平台而言是决定性的。

内容制做成夲上升

不仅仅是广告收入下降，会员收入也因为优质内容是否可以继续产出而遭到冲击。视频平台们如果还是想要生产优质视频内容，那么制作成本上的提升是毫无疑问的。

今年主要的视频网站都涌现了诸多制作精良的电视剧集，包括《隐秘的角落》、《沉默的真相》和《摩天大楼》等等。这些剧集很多都是早已拍摄完成的“存货”，因此不太需要担心拍摄过程中出现的风险，但对于明年上线的诸多剧集而言，新冠防疫所带来的拍摄成本的提升势必会让平台投资相关内容的时候多想一想。

一会员多用户

其实在过去的一段时间里，家庭会员并未成为视频平台推出的主流套餐之一，但是一个账户很多用户在用已经成为消费者使用的主流。这样的用法当然造成了视频网站收费的损失，这个损失怎么补呢？涨价也许能弥补部分。但事实上，这样的损失其实还是视频平台服务不完善所带来的。

用户只能多选一

视频平台目前呈现三足鼎立的局面，很多人都购买了多个视频网站的会员。然而，视频会员价格的上涨，让用户的负担开始加重，许多人开始考虑仅仅购买单个平台的会员。

如果只购买单个平台会员成为用户群体中的主流，那么视频网站就将面临新一轮的洗牌。多选一的局面摆在面前的时候，如何能够做到差异化已经成为视频网站最大的课题。从短期来看，优爱腾三家视频网站仍然无法突破原有的思维定势。反倒是像B站这样的平台，依靠着用户群体的独特性，走出了一条属于自己的路。

互联网站内容涨价是必然

互联网站内容一开始是不收费的，大概在5年前结束了免费的时代开始收费，收费之后涨价也是必然的，这是因为内容制作的物价、人力、场地、设备、剧本…都在涨价，制作的内容肯定涨价，所以互联网内容涨价是必然的。疫情远远没有过去，未来一年视频网站的日子会更不好过。因此，涨价已经成为了他们势在必行的策略。用户的多选一将会逼迫诸多视频网站进行转型，转到哪里去呢？必须转出差异化来，才可以让用户不再绑在一个视频网站上。

结语

作为互联用户来说，如果涨价仍然无法填补视频平台的亏损，那最终就要逼迫他们用竞争来解决问题，这样的局面对消费者来说是非常有利的，因为可以带来制作差异化的内容。

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