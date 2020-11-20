70岁以上老人可考驾照了 老年人学车注意事项都在这了

随着我国经济发展和生活水平不断提高，现在很多年过古稀的老年人依然十分健硕，但却因为法律法规不能考取驾照成为一大遗憾。不过根据最新规定，11月20日起，驾考新规正式实施，70周岁以上老人可以考驾照了。



70岁以上老人可考驾照了

根据新规取消申请小型汽车、小型自动挡汽车、轻便摩托车驾驶证70周岁的年龄上限。对70周岁以上人员考领驾驶证的，增加记忆力、判断力、反应力等能力测试，保证身体条件符合安全驾驶要求。也就是说，从法律法规上来讲，70岁以上老人可考驾照了。

现在越来越多的老年人开始考驾照，那老年人考驾照注意事项有哪些呢?

1、选择合适的学车时间

老年人学车最好将时间安排在春季、秋季的早餐后或傍晚时段。这时候天气较为凉爽，老年人的精神状态也适宜学车，同时每天练车的时间不宜过长，最好不要超过俩小时。

2、选好驾校很重要

可以根据自己的情况，让子女帮忙打听选择驾校，选择的驾校要收费合理、设施完善、服务态度好，同时最好离家较近，方便学车。

3、理论考试要多做题

科目一和科目四知识面广，需要记忆的内容比较多，对60岁以上的老人来说，在较短时间内接受是有一定难度的。因此，老年人在理论考试方面需要多做题，加强记忆。

4、常年备药

很多中老年人都多少患有慢性疾病，要在车上携带常用的药物以备不时之需。问清楚自己平时服用的药物中有没有影响开车的，如果有，尽量请大夫更换处方。

5、关注天气

秋冬季节，气候变化无常，这里提醒中老年司机朋友，出车前要对天气情况作详细了解。

6、吃透交规

老人学车更应该将道路交通知识了解透彻，如果对交通标志不熟悉，反应又相对慢一些，不仅会出现各种交通违法行为，还会直接影响行车安全。

7、结伴而行

中老年人在驾车时最好结伴而行，让亲人或朋友坐在旁边是一种保护，尤其是在长时间行驶途中可以互相照顾。

8、最好报考自动挡

自动挡车型比手动挡的驾驶要简便。特别是年过60岁的老年人，更适合驾驶自动挡的车。

9、老人学车开车体检很必要

公安部规定，申请小型汽车驾驶证，年龄需在18周岁以上、70周岁以下。同时，60周岁以上、70周岁以下的老年人只能申请小型汽车驾驶证，60周岁的老人每年需进行一次体检，在记分周期结束后15日内，提交一份县级或者部队团级以上的医疗机构出具的有关证明。

10、训练时要做到四勤

勤问，只有多问才能学到更多的驾车技巧;勤请教练做示范，不要因为年龄大了不好意思开口。年龄大了接受能力相对来说比年轻人要慢一些，只有让师傅多示范几次，才能提高训练的速度;勤请师傅提毛病，不要怕师傅说，只有在训练中及时发现问题，才能及时改正;勤观察，训练之余，多留心观察其他学员的训练，取他人之长，补自己之短

11、定期体检

即使是那些自我感觉身体非常好的老人，只要年龄超过60岁，最好都能每半年进行一次身体检查。70岁以上老人可考驾照了，那么考驾照之前也要进行全面体检。

12、熟悉路况

出门前要对路线进行了解和规划，熟悉各条环路以及各个路口的红绿灯、立交桥等，也尽量不在上下班高峰期上路“凑热闹”。

13、避免疲劳

疲劳是开车的大忌，切不可在驾车时逞能，要量力而行。建议老年人在驾驶一段后就活动筋骨，调节放松一下;睡前最好用热水泡脚，以缓解疲劳。

14、适当改装

可以请子女或商家对车辆及其配件做一些更新，比如安装大视野的后视镜，使用电动车窗和门锁以及其他一些自动装置，以节省力气。

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