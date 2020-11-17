华为卖了！这家企业正式收购荣耀：背后大股东是它

今日早间，深圳市智信新信息技术有限公司已与华为投资控股有限公司签署了收购协议，完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。出售后，华为不再持有新荣耀公司的任何股份。

据了解，深圳市智信新信息技术有限公司，由深圳市智慧城市科技发展集团与30余家荣耀代理商、经销商共同投资设立，包括天音通信有限公司、苏宁易购集团股份有限公司、北京松联科技有限公司、深圳市顺电实业有限公司、山东怡华通信科技有限公司、深圳冀顺通投资有限公司、河南象之音健康科技有限公司、福建瑞联优信科技有限公司、内蒙古英孚特通讯技术有限公司、哈尔滨金潭科技发展有限公司等。

企查查显示，深圳智信新于2020年9月27日成立，注册资本1亿元。

其中，深圳国资委全资控股的深圳智慧城市科技发展集团持股98.6%，深圳国资协同发展私募基金合伙企业持股1.4%。据悉，该基金的出资人包括北京松联科技有限公司等在内的30余家荣耀代理商、经销商。

上述企业在收购声明中称，此次收购既是荣耀相关产业链发起的一场自救和市场化投资，能最大化地保障消费者、渠道、供应商、合作伙伴及员工的利益；更是一次产业互补，全体股东将全力支持新荣耀，让新荣耀在资源、品牌、生产、渠道、服务等方面汲取各方优势，更高效地参与到市场竞争中。

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