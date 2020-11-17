理工男将宿舍门锁改成智能锁 支持指纹声控 纯手工打造

智能门锁作为新兴的智能家居产品，如今已经走进了很多家庭，确实更加安全也更加方便。但是纯手工打造的智能门锁，甚至连外壳都没有，各种线路满天飞的场景你见过吗？近日，理工男将宿舍门锁改成智能锁，几个男生发明创造引发了网络热议，真是学以致用啊。



理工男将宿舍门锁改成智能锁

根据理工男将宿舍门锁改成智能锁的爆料视频显示，上海大学理工科研一男生葛同学，因改装宿舍门锁让寝室火了。葛同学有一门课程叫微机原理，为学以致用，他决定为宿舍改装一把智能锁。理工男将宿舍门锁改成智能锁，便是由此而来。

断断续续制作了一周后，智能锁终于研制成功了。智能锁支持指纹、声控 、app遥控和原始的钥匙开门这四种开门方式。随着理工男将宿舍门锁改成智能锁的视频被发布到网络上你，很多人为他和他的宿舍成员们点赞，表示这才是当代大学生该做的事情，要学以致用。



理工男将宿舍门锁改成智能锁

理工男将宿舍门锁改成智能锁，虽然他们手工制作的智能门锁看上去十分的简陋，甚至连外壳都没有，各种线路满天飞，但是这颗都是他们纯手工制作的。智能门锁的材料有一部分是网上买的，还有一部分是实验室用剩下的或者淘汰的，他们进行了废物利用。

根据理工男将宿舍门锁改成智能锁的视频掩饰，他们不仅实现了指纹解锁，而且还实现了语音控制。在视频中他们通过“小度小度”的语音口令唤醒了百度的语音助手，看来是通过百度的物联接口实现了声控开关锁的功能。别看样子简陋，应用逻辑和涉及技术却很全面。



理工男将宿舍门锁改成智能锁

随着理工男将宿舍门锁改成智能锁这则视频的蹿红，很多人表示非常羡慕现在的大学生，不仅可以学到很多有用的东西，而且能够学以致用，并且朝着自己的梦想努力。不得不说，他们是一群值得令人羡慕的年轻人，也是值得令人点赞的一群年轻人。

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