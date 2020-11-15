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    苹果M1再曝OpenCL跑分 昔日千元级独显的水平

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    自苹果正式公布自研ARM架构的M1处理器以来，近期网络上不断曝出其各个环节的测试成绩。最新报道反馈，Geekbench网站上现已出现苹果M1 GPU在OpenCL上的跑分，超过了 GTX 1050的水平，要知道GTX 1050显卡当初可以定位千元级。

    苹果M1再曝OpenCL跑分 昔日千元级独显的水平
    苹果M1再曝OpenCL跑分

    在 Geekbench 的官方排行榜中，苹果M1 GPU 的平均性能高于 GTX 1050。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/756/7566338.html report 292 自苹果正式公布自研ARM架构的M1处理器以来，近期网络上不断曝出其各个环节的测试成绩。最新报道反馈，Geekbench网站上现已出现苹果M1 GPU在OpenCL上的跑分，超过了 GTX 1050的水平，要知道GTX 1050显卡当初可以定位千元级。苹果M1再曝OpenCL跑分在 Geekbench 的官方排行...
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