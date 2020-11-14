这个国产操作系统有骨气 打造中国操作系统创新生态

据报道，Deepin 深度操作系统官方日前放出了一份统信软件技术有限公司宣传片，讲述了制造这款桌面操作系统和其他基础软件的里程。统信软件是以 “打造中国操作系统创新生态”为使命的中国基础软件公司，可以说是目前国产操作系统中的标杆存在。

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统信软件

据了解，统信软件由国内领先的操作系统厂家于 2019 年联合成立，总部设立在北京，同时在武汉、上海、广州、南京等地设立了地方技术支持机构、研发中心和通用软硬件适配中心。统信软件拥有操作系统研发、行业定制、国际化、迁移和适配、交互设计、咨询服务等多方面应用场景服务。

此外，官方表示，其基于国产芯片架构的操作系统产品已经和龙芯、飞腾、申威、鲲鹏、兆芯、海光等芯片厂商开展了广泛和深入的合作。统信桌面操作系统目前分为专业版、个人版和社区版。除统信桌面操作系统外，还有统信服务器操作系统、私有化应用商店解决方案、终端域管平台解决方案和云打印等产品服务。

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