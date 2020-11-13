QQ月活用户跌至微信一半 为啥人们都不用QQ了

有人的地方就需要沟通，于是便有了即时通讯软件。从以前的QQ到如今的微信，不同时代的产品自然有不同时代的特征。根据腾讯最新财报显示，今年第三季度，微信月活跃帐户数达到12.128亿，但QQ却跌至微信一半的水平，为啥人们都不用QQ了呢？



QQ月活用户跌至微信一半

具体来看，微信及WeChat的合并月活跃帐户数达到12.128亿，同比增长5.4％。要知道这对于一个早在2011年便正式推出，如今已经运营了近十年的，几乎可以说是人人都会用的App而言，还能保持5%以上的增长，不得不说中国市场的内生力足够强大。

与微信蓬勃发展形成对比的，是早已成为昨日黄花的QQ。据腾讯财报显示，QQ智能终端月活跃账户数为6.174亿，同比再次减少5.5％，达到了今年来的历史新低。微信同比增长5%，QQ同比降低5%，如此巧合真相只有一个，或许QQ用户逐渐变成了微信用户。

其实这么说有一定依据，因为人们普遍认知小孩子们更喜欢用QQ。虽然目前没有明显的数据支撑这样一个观点，但是观察身边的情况貌似确实如此。微信同比增长5%，QQ同比降低5%，这仿佛在告诉我们年轻人走出了学校进入了社会，从而不得已用上了微信。

那么对已你而言，你又是为何不用QQ，改用微信了呢？



你当初的QQ头像是？

笔者靠墙想了想他们两者之间的差异，作为通讯软件QQ和微信最根本的差异在于是否实时在线。QQ是基于PC互联网的产物，你不知道需要沟通的对方是否在电脑前，是否在正在使用QQ，除非他的QQ头像是点亮的状态，意味着此时此刻他是在线的。



所以人们如今仍习惯性的问一句“在么？”或许就是从QQ时代留下的习惯，因为后来QQ推出了隐身的功能，这样用户可以装作自己离线。所以您看到了么，在QQ这个社交软件上，对否在线或离线是极为关键的一个环节，而这个差异就是和微信最大的区别。

而到了微信时代，人们都时时刻刻跟手机绑定在一起的，而且移动互联网按流量并非时长的收费机制也让人们保持实时在线。尽管人们在开始交流之前仍会象征性的问一句“在么？”但其实彼此双方都知道，你在拿着手机，你在看，甚至“你正在输入……”。



QQ20周年官方重绘经典头像人物

所以有了微信以后，永远在线的实时沟通会变得非常高效，但也让人们变得无处躲藏。或许你会找借口静音了，没电了，但是人家也会@你，甚至选择“拍一拍”你。除非你把对方彻底删除拉黑，不然你的对方的头像上始终飘忽着一个数字时时刻刻提醒着你。

或许对于现代人来讲，QQ带给我们的是回忆，而微信带给我们的却是逃离。曾经一群人一聊就是一天的QQ群，曾经玩不腻的QQ农场，曾经舍不得吃早餐也要充的钻，曾经让很多人乐此不彼的QQ装扮，还有那个早已落满了灰尘的QQ空间……

这些都是一代人再也回不去的青春，而此时此刻微信响起，小编我又不得不去面对逃不掉的现实了。看看早已尘封多年的同学群，我仿佛突然顿悟，QQ是为了聊天，而微信是为了生活。那么屏幕前的你，又是因为什么不用QQ了，能否说出你的故事呢？

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