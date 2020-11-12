小霸王回应：谁说我破产了 我还要庆祝成立33周年

针对目前网络上传言小霸王被破产的消息，如今官方正式发布了回应：我没破产，还要庆祝成立33周年。近日，小霸王文化发展有限公司被申请破产重整，申请人为殷小云，同时，法定代表人冯宝伦已被法院列为限制高消费人员，限制消费令由中山市第一人民法院下发。

受 “小霸王”品牌持有人委托，广东益华集团投资有限公司在小霸王官网上发表声明称，近期 “小霸王被申请破产”的小霸王实际上是小霸王文化发展有限公司，系曾与小霸王合作的第三方经营运作 VR 产品开发方，现与 “小霸王”品牌或产品无任何关联。

声明中表示，“小霸王”品牌持有人授权广东益华集团管理经营 “小霸王”品牌，并通过商标授权和商号许可的方式与第三方合作开展各类产品的生产经营活动，目前已有数十家以 “小霸王”为商号的项目公司生产经营包括教育产品、游戏产品、影音器材、家用电器等数十类产品。“小霸王文化发展有限公司”与小霸王已在 2019 年初停止合作，现与 “小霸王”品牌或产品无任何关联。

访问小霸王官网，就会弹出这则声明。值得一提的，小霸王官网上还在宣传庆祝小霸王集团成立 33 周年（1987-2020）。

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