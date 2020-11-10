5699元起！拼多多iPhone12百亿补贴全网最低价

11月10日，拼多多百亿补贴专区中的iPhone12正式开售，据百亿补贴苹果专场页面显示，iPhone12劵后价为5699元起。在产品购买页面中，64GB补贴价格为5999元，128GB补贴价格为6499元，256GB补贴价格为7299元，均为全网最低价。此外，可以将之前的“300元iPhone通用券”叠加使用，计算下来拼多多iPhone12起售价格为5699元。





▲拼多多iPhone12正式开售, 百亿补贴劵后价为5699元起，全网最低





▲在拼多多APP的百亿补贴专区中，可以看到iPhone12抢购页面

广大消费者可以通过拼多多APP首页的“百亿补贴”频道进入苹果专场页面进行购买。

今年苹果发布了历代最多的四款iPhone12机型，除了在11月发售的iPhone12 mini与iPhone12 Pro Max外，iPhone12与iPhone12 Pro两款新品在10月率先与消费者见面。拼多多百亿补贴再度发力，继续贯彻为消费者打造极致性价比、更佳购物体验的理念，上线了iPhone12百亿补贴，让更多的消费者享受到最新科技。





此外，正值每年一度的双·11时节。据多家媒体报道，拼多多百亿补贴频道上线了一批性价比极高的数码家电产品，最低补贴千元，击穿全网底价。

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