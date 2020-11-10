华为良心！麒麟980旗舰升级EMUI 11：流畅度大增

近日，华为官方公布了新一批EMUI 11.0/Magic UI 4.0版本内测招募机型名单，具体包括：荣耀20、荣耀20 PRO、荣耀V20、荣耀Magic 2、华为nova 5 Pro、华为平板M6高能版、华为平板M6 8.4英寸、华为平板M6 10.8英寸。

据悉，手机端进入“花粉俱乐部”App-首页-内测报名-立即报名即可申请内测。

EMUI 11亮点包括自定义熄屏显示、灵动熄屏显示、AI隔空操作、智慧多窗、多屏协同、邮件对话模式、畅连通话支持12个国家和地区、Celia语音助手支持5种语言和15个国家、隐私保护不打扰不追踪不泄露，等等。







EMUI11充分借鉴了鸿蒙2.0的分布式技术，能够实现更多不同设备的互联互通。此外，经过数代技术积累与创新，EMUI 11的流畅度又上了新台阶，更耐用、更持久、更流畅。根据德国权威评测机构Connect最新的模拟老化测试，Mate 20 Pro在使用18个月后性能会损失5％，Mate 40 Pro使用长达36个月之后性能只会损失2.5％。

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