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    三星GalaxyS21皮质保护壳曝光：后置摄像头造型确认

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：近日据悉，有保护壳厂商分享了三星Galaxy S21系列旗舰智能手机的皮质保护壳外观渲染图。

    三星GalaxyS21皮质保护壳曝光：后置摄像头造型确认
    三星GalaxyS21皮质保护壳曝光：后置摄像头造型确认

    该保护壳厂商表示，此次晒出的保护壳采用的是被称为 “中年最爱”的皮质翻盖设计，正反两面全包加上侧面的磁吸式搭扣，应该很受父母等长辈们的欢迎。

    在机身背部，该保护壳的左上角有一大块缺口，这与此前曝光的Galaxy S21系列的外观设计基本吻合，也进一步印证了该机将采用全新的镜头模组的爆料，辨识度极高。

    据此前曝光的消息汇总，全新的三星Galaxy S21系列将依旧包含Galaxy S21、Galaxy S21+和 Galaxy S21 Ultra三款。

    Galaxy S21系列除了将首发配备全新的骁龙875外，还将推出搭载自家全新的三 Exynos 2100移动平台的版本，同为5nm工艺制程，均将采用 “1+3+4”八核心设计，其中 “1”为超大核心 Cortex X1，峰值性能比 Cortex A78 高 23%，堪称真正意义上的 “超大核”。

    Galaxy S21 Ultra还将引入 Note 系列的标志性配件S Pen 手写笔，不过它不会像Note那样随机附赠或者机身预留笔孔，而是需要另行购买。

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/756/7561703.html report 927 中关村在线消息：近日据悉，有保护壳厂商分享了三星Galaxy S21系列旗舰智能手机的皮质保护壳外观渲染图。三星GalaxyS21皮质保护壳曝光：后置摄像头造型确认该保护壳厂商表示，此次晒出的保护壳采用的是被称为 “中年最爱”的皮质翻盖设计，正反两面全包加上侧面的磁吸式...
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