小霸王被申请破产：是什么让小霸王最终走向没落

一句“小霸王其乐无穷”勾起了多少人的记忆，尤其是对于80后来讲，这几乎是伴随他们长大的童年回忆。遗憾的是，继法定代表人冯宝伦已被法院列为限制高消费人后，现在有消息传出小霸王被申请破产，申请人为殷小云，案号为（2020）粤20破申131号。



小霸王被申请破产：记忆破灭

提到小霸王被申请破产，这则消息给人的感觉只是惋惜，却并不震惊。对于小霸王来说，被申请破产重组也许是最好的办法，因为自2019年起，小霸王文化已牵涉多达98起司法案件，其中，涉及多起股权投资款的纠纷。或许小霸王被申请破产，也是迟早的事情。

曾经的小霸王，凭借其游戏机、学习机产品风靡全中国，1994年小霸王鼎盛时期，年产值超过10亿人民币。而“望子成龙小霸王”则是成龙代言的小霸王学习机的经典广告词。相信不少80后听到这两句广告词都会勾起满满的回忆。如今小霸王被申请破产，令人唏嘘。



小霸王被申请破产：段永平

而就在小霸王被申请破产的消息传出前不久，有网络文章报道称小霸王国产游戏主机项目重启，引起了很多网友们的转发和热议。不过小霸王回应称是假的，小霸王表示，鉴于近日传言我司与AMD合作的小霸王主机项目重启，公司在此郑重声明如下:

截止至声明发布之日，小霸王主机项目仍处于暂停阶段。如有第三方假借我司名义对外宣传或签署各种合同、协议，我司将保留追究其法律责任的权利。强烈呼吁各位行业同仁、投资者在签署合同前及时核实项目信息，避免造成任何损失或产生不必要的法律纠纷。

那么导致小霸王被申请破产，最终走向没落的原因到底是什么呢？



小霸王被申请破产：AMD芯片主机

其实很多网友已经给出了答案，毕竟光靠盗版是走不长远的。随着主机游戏的版权监管日趋严苛，加之小霸王并无力构建自己的硬件和游戏生态，小霸王被申请破产也是最终的归宿。不过在小霸王被申请破产之前，小霸王也曾努力改变过，也曾奋力挣扎过。

2016年5月，小霸王斥资4亿委托AMD定制一颗游戏主机芯片，这也使得小霸王成为了继索尼、微软、任天堂之后，第四家拥有高端定制游戏主机芯片的厂商，同时也他们也提出了超500亿VR产业新霸主”的目标，但最终无疾而终，毕竟想要烧出一个生态，太难了！



小霸王被申请破产：只能是回忆了

尤其是在互联网时代到来，电脑、手机等电子产品已经遍地开花。随着科技的进步，游戏机逐渐变得被边缘化。在网络新时代中，既可社交亦可玩网页游戏，谁还会记起那个需要用卡带连接电视的小霸王游戏机呢？新时代已经将小霸王游戏机远远抛在了后头。

无法像索尼和微软那样培育出出色的生态，最终还是被新时代所淘汰了，小霸王被申请破产，既不惊奇，也不意外。

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