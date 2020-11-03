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    华为nova 8 SE官宣 11月5日线上发布，支持66W超级快充

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：据悉，在今日华为终端官方微博正式公布了华为nova 8 SE新机，将于11月 5日14点在线上发布。

    华为nova 8 SE官宣 11月5日线上发布，支持66W超级快充
    华为nova 8 SE官宣 11月5日线上发布，支持66W超级快充

    从官方的预热海报显示，华为nova 8 SE采用了后置四摄像头，边框比较平直，跟之前曝光的渲染图一致。

    据此前曝光的消息汇总，华为nova 8 SE采用 6.53 英寸水滴屏，屏幕分辨率为 FHD+，标准版搭载联发科天玑 720 处理器，高配版搭载联发科天玑 800U 处理器。

    华为nova 8 SE，前置1600万像素摄像头，后置6400万主摄+800万超广角+200万+200万AI 四摄。

    华为nova 8 SE，电池容量为3800mAh，配备华为Mate40系列刚刚推出的66W快充，机身厚度只有7.46mm，重量只有178g，非常轻薄。

    华为nova 8 SE，将会在11月5日开启预售，请感兴趣的朋友继续关注我们的后续报道。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：华为nova 8 SE官宣 11月5日线上发布，支持66W超级快充http://news.zol.com.cn/755/7555522.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/755/7555522.html report 714 中关村在线消息：据悉，在今日华为终端官方微博正式公布了华为nova 8 SE新机，将于11月 5日14点在线上发布。华为nova 8 SE官宣 11月5日线上发布，支持66W超级快充从官方的预热海报显示，华为nova 8 SE采用了后置四摄像头，边框比较平直，跟之前曝光的渲染图一...
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