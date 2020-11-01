    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 正文

    Intel独立显卡跑分：与MX450五五开？

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王晔

    Intel Iris Xe MAX独立显卡采用10nm SuperFin工艺制造，最多96个单元(768个流处理器)，核心频率移动版1.35GHz、桌面版1.65GHz，后者还支持4GB LPDDR4X显存。它支持DX12.1、PCIe 4.0、DLBoost DP4A AI加速指令、Deep Link协同加速技术。

    游戏性能方面，Intel宣称可以超越NVIDIA MX350，实现在1080p分辨率下的流畅稳定。

    Intel Iris Xe MAX独立显卡首测：竟然干掉MX450！
    左侧是集成Iris Xe核显的Tiger Lake(较大颗)，右侧是独立的Iris Xe MAX

    实际表现如何呢？B站网友宇神OvO已经拿到了率先搭载Iris Xe MAX上市的宏碁非凡S3X笔记本，并进行了简单的开箱跑分。

    Intel Iris Xe MAX独立显卡首测：竟然干掉MX450！

    设备管理器中可以同时看到核显Iris Xe、独显Iris Xe MAX。

    Intel Iris Xe MAX独立显卡首测：竟然干掉MX450！

    GPU-Z还不完全支持，可以检测到工艺、架构、流处理器、核心与显存频率等，但是显存频率和带宽显然不对。125平方毫米面积和50亿晶体管不知道准确与否。

    Intel Iris Xe MAX独立显卡首测：竟然干掉MX450！

    跑分方面只测了3DMark，Time Spy得分为1826，Fire Strike得分为6611。


    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Intel独立显卡跑分：与MX450五五开？http://news.zol.com.cn/755/7554454.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/755/7554454.html report 727 Intel Iris Xe MAX独立显卡采用10nm SuperFin工艺制造，最多96个单元(768个流处理器)，核心频率移动版1.35GHz、桌面版1.65GHz，后者还支持4GB LPDDR4X显存。它支持DX12.1、PCIe 4.0、DLBoost DP4A AI加速指令、Deep Link协同加速技术。游戏性能方面，Intel宣称可以超越N...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    iphone12苹果发布会AWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品