Intel独立显卡跑分：与MX450五五开？

Intel Iris Xe MAX独立显卡采用10nm SuperFin工艺制造，最多96个单元(768个流处理器)，核心频率移动版1.35GHz、桌面版1.65GHz，后者还支持4GB LPDDR4X显存。它支持DX12.1、PCIe 4.0、DLBoost DP4A AI加速指令、Deep Link协同加速技术。

游戏性能方面，Intel宣称可以超越NVIDIA MX350，实现在1080p分辨率下的流畅稳定。



左侧是集成Iris Xe核显的Tiger Lake(较大颗)，右侧是独立的Iris Xe MAX

实际表现如何呢？B站网友宇神OvO已经拿到了率先搭载Iris Xe MAX上市的宏碁非凡S3X笔记本，并进行了简单的开箱跑分。

设备管理器中可以同时看到核显Iris Xe、独显Iris Xe MAX。

GPU-Z还不完全支持，可以检测到工艺、架构、流处理器、核心与显存频率等，但是显存频率和带宽显然不对。125平方毫米面积和50亿晶体管不知道准确与否。

跑分方面只测了3DMark，Time Spy得分为1826，Fire Strike得分为6611。





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