骑手和司机用的地图牛 没准真比高德地图还强

这个月滴滴和美团先后宣布，将研发自主地图，为自营打车业务或外卖业务做好基础设施。对比资历深厚专做地图工具的高德地图和百度地图，没准骑手和司机用的地图真比高德强。

轮子跑出的地图实时更改

城市道路每天都在变化，滴滴是以打车服务为主导，对服务城市提供精准车辆调度和用户服务，通过用户导向将地图信息服务。从商业圈到社区，从学校到市区旅游景点，都可实时更改服务。

吃喝玩出来的地图必须精准

美团则以外卖餐饮服务为主导，为城市用户提供线上餐饮订制提供服务，同时也有一些景点票务、酒店票务等，满足用户在吃喝游玩服务的精准服务。

美团和滴滴自主地图业务，将会对这些服务进行实时准确锚点。

人肉地图要先期投入

自研地图在现阶段看来，相比购买第三方地图的费用，需要投入更多的资金。但从长远来看，作为主导业务的基础设施，自研人肉地图对美团和滴滴可有效降低运营成本。

自研地图不用交年费

使用第三方地图，不仅需要支付年使用费，而且对于各类问题还需要设置专门的运营人员实时管理，用户数据也需要单独设置后台管理。

自研地图后，美团和滴滴可将用户数据、订单中出现的各类问题统一管理，地图的运营和客户人员也可统一调配。

物流体系建设接地气

地图是服务信息大数据的根本，平台可根据用户服务需求量来定制物流及服务数量，从而不得不精准投放人物和资本。

有物流建设才能接地气，可物流仓储需要投入硬成本建设，对于投放地点和建设规模都需要有基本数据的支持。

占有用户数据独有财富

另一个重要的因素是，使用第三方地图，意味着美团和滴滴的用户数据同时需要分享给第三方地图平台。互联网时代，大家都在抢夺用户数据，有用户才有交易，才能产生销售额，用户是平台的核心资源。使用第三方地图相当于把自己最核心的资源共享了出来，这是任何想要壮大的平台都不能接受的。

地图自研后，用户数据独家维护运营，不被第三方“卡脖子”。

结束语

卫星测出的地图不如轮子跑出来的地图实用。但是没人跑的地方还得靠卫星。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：骑手和司机用的地图牛 没准真比高德地图还强http://news.zol.com.cn/755/7553870.html