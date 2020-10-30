雷军喜大普奔：小米销量超越苹果 从other重返全球前三

今日，雷军喜大普奔在微博重磅宣称：小米重返全球智能手机出货量前三。值得关注的是，彼时小米销量曾经低迷跌出前五，被归为“other”之列成为网友笑谈。如今小米重返全球智能手机出货量前三，销量逆序甚至超越业界神话苹果，瞬间引爆全球关注。



雷军喜大普奔小米重返全球前三

小米重返全球智能手机出货量前三并非一家之言，今日两大权威市调机构Canalys、IDC先后发布全球Q3智能手机出货量报告。小米的逆袭打破了往日的平静，两家机构数据一致显示，小米今年第三季度重返全球智能手机出货量前三，力压苹果，成为手机圈里最靓的仔。

根据IDC数据来看，三星以8040万台的出货量、22.7%的市场份额继续排名第一，三星的表现一直稳定，多年一直稳居全球头把交椅。而在最新的榜单中非常值得关注的则是第二至第四名之间的变化，细细品来十分耐人寻味。

首先说小米重返全球智能手机出货量前三，第三季度小米手机全球出货量4650万台，市场份额13.1%，同比增长高达42%，增幅超过所有手机厂商。这里值得关注的是，华为下滑22%，苹果下滑10.6%，致辞不难理解小米销量逆袭的真正原因了，此消彼长。



IDC数据：小米全球出货量4650万台

很显然华为和苹果的所面临的困境以及产品发布的节奏都给了小米创造了最佳的机会。目前华为不仅面临着来自美国的全面封锁，而且最新旗舰Mate 40系列仍要等到10月30日国内才会发布，这无疑给小米创造了最佳的机会，重新夺回了市场份额。

而回顾近期小米的动作，除了紧跟市场节奏不断推陈出新之外，还在不断的提升手机的客单件，扭转了过去小米只打中低端性价比市场的形象，并且有效的承接了华为受挫让出的中高端市场的份额。相信米粉们此刻知道小米各种至尊版的用意以及诚意了吧。

反观苹果，一直受到iPhone 12推迟发布的影响。巧合的是，今天苹果公司发布最新第四季度财报显示，其中iPhone 营收 264.4 亿美元，去年同期为 333.6 亿美元，同比减少 69.2 亿美元，iPhone营收下挫20%引发关注。



苹果：iPhone销量严重下挫20%

iPhone一直是苹果营收的风向标，同时也是IOS生态的核心。此前iPhone营收占比一直超过苹果公司50%以上的份额，如今在iPhone营收严重下挫20%的情况下依然占苹果公司总营收的41%。不过库克表示对此不必担心，因为iPhone 12的好戏才刚上演。

很显然，第三季小米重返全球智能手机出货量前三不仅仅是源自小米自身的战略调整以及优势产品力的打造，其实也受益于华为和苹果销量受挫而导致的趋势变化。至于未来iPhone 12重新占领市场，华为是否会摆脱困境重新出发，未来留给小米的挑战仍很大！

不过小米力压苹果，第三季重返全球智能手机出货量前三，仍旧是值得纪念的一刻，恭喜小米！

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