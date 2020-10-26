iPhone 12最全槽点汇总，续航差还消磁

iPhone 12还没发布的时候我想大家都还是挺激动的，小编本来就对iPhone 4时的样子怀念万分，期盼着旧造型的创新发布。



同志们把泪目打在评论里

值得庆幸的是，最终发布会也确实应验了iPhone 4的造型回归。



但是新一代iPhone 12又仿佛缺少了很多，刘海依旧，也没用上高刷，电池容量还是老样子，5G也不是很完善，更何况还更费电呢，对我来说唯一的亮点就是新造型的边框了。也正是因为这，第一批预售我虽然准时放进了购物车，但纠结来纠结去还是忍住了，没有下手（心疼钱）。



钱攒够了吗小老弟！

但上周正式发售后，又让我感到更加纠结了。今天来到公司看到同事们人手一台的时候，我心里那叫一个后悔。恨不得赶紧就下单买一台，但发现苹果商店已经没有现货了，最早的也要一周才能发货，而热门颜色款的更是要两三个星期。这反而让我有点后悔了。



iPhone 12Pro无现货

老师告诉我，凡事不要过早下定论，这不，让我些许安慰的消息来了，看到了这些问题，我甚至稍微有点庆幸自己没买iPhone 12了。



信号依旧那个尿性

众所周知，iPhone 11的信号可以说是灾难性的，人有我弱，人弱我无可以说是对iPhone 11信号表现的完美概括了。



iPhone 12“适时5G”

然而即使到了iPhone 12，苹果更新了5G后，信号弱的问题还是没能得到解决。更难以接受的是iPhone 12的5G是伪5G，也就是说会在4G和5G信号之间无缝切换，但苹果上面还会让手机继续显示5G，你说气人不气人。



iPhone 12重新定义了巨巨巨5G

很有可能你用了一天手机都显示5G，然而实际上可能只有几分钟飘到了5G信号，还有虽然除了mini以外都支持双卡，但双卡的情况下不支持5G，据说后期会通过系统解决，这又不知要等到猴年马月了。



iPhone 12上来第一个介绍就是终于用上5G了

嗯，苹果真是相当贴心呀！是怕大家流量跑太快了，反正用不上就别5G了，能看到5G就行。



为啥伪5G？不还是电池小嘛

iPhone 12第一次用上5G，就已经学会了这种伪5G的赖皮招，不错，这很苹果。那苹果图个啥不让大家爽用5G呢，那可不是还是因为电池小么。



iPhone 12电池还不到三千毫安时

-你知道iPhone 12电池多大吗？



-怎么也得三千多了吧？

-三千多？那是pro max，iPhone 12只有2815mAh，为啥，问就是因为轻薄。是的确轻薄了，但续航实在一言难尽，别看官网说的看视频听歌多少小时，你拿手机一直看视频听歌嘛？这理论值测的时候开5G嘛？开了5G就知道了，那电量掉得肉眼可见。



两小时掉电40%







不仅如此，电池小没关系，耗电问题，可没解决，神级iOS 14是很好用，但是夜里偷偷耗电你晓得不，有网友直接晒出自己一晚上掉电21%，虽没有那么夸张，但还是有待机耗电的情况，有人说是因为手机刚迁移还没有完全适应，需要一周适应（小编知乎内行，数据还有水土不服？）



续航问题是因为手机需要适应？？？

也有老外发出了测试结果，如此看来12有提升pro反而反向优化，你实际体验又是如何呢？

颜色让网友大呼上当

iPhone 12真机一经曝光，见到新配色蓝色iPhone 12的网友大呼上当，这如此低廉质感的蓝色，真的是苹果做出来的？



iPhone 12蓝色被大家戏称为“内裤蓝”

iPhone 12蓝色也因此一度霸占热搜榜，各种对比图也都来了，原来绿色环保的理念来自这里，结果网友意外发现去年发布的原谅绿今年变得更好看了（人们从未有过对绿色如此的执念，除了帽子），因此热搜从iPhone 12蓝色变成了iPhone 12绿色好看。





苹果今年在颜色上没有太多创新，我只想说，曾经火爆的玫瑰金配色就不能名正言顺地来个继承吗？那肯定能卖爆好嘛！

新造型美丽却割手！

看到这，你肯定说，胡说八道，谁的手那么矫情！下面贴出受害者给你看！



某吧网友晒出割手图片

新造型确实让很多人包括小编在内的人颇为喜爱，但是不锈钢材质的中框真的不影响手感吗？虽然手感是个玄学问题，顶多手感差握持不舒适罢了，但是不舒适到割手那就有点难受了，据网友爆料，iPhone 12Pro存在割手情况，只是使用了几天，就已经出现红肿的情况，更有网友见血。





当然，并不是说你手里正常握持就能给你划出血印，爆料者的图片也稍微有些夸张，但小编借同事的实际体验来讲，手感确实不咋样，但割手情况没有出现，莫非是要用来切菜才会割手？

21世纪了手机还掉漆？

最新消息最新消息，iPhone 12掉漆啦！怎么回事，才刚发布几天怎么就掉漆了。原来有网友发现苹果直营店内iPhone 12竟然出现掉漆现象。



网传iPhone 12掉漆现象



难道是苹果店人太多给摸掉漆了？

你瞅瞅你瞅瞅，这是苹果大肆宣传的新工艺么，怎么还能掉漆，据网上消息显示，苹果iPhone 12Pro侧面亮面不锈钢材质的边框已经出现大面积掉漆现象，只是展示用机，摸的人多了就成了这个样子？那我已经想象到iPhone 12Pro用一年以后的样子，难以直视。



配件虽然贵，但不买不行！

不管掉漆割手情况如何，奉劝买了新手机的各位，手机壳赶紧安排上。



手机颜色不多，壳倒挺花的

手机壳去哪买？苹果贴心地给你做了啊，一个透明壳，不贵不贵三百多罢了，不吃亏不上当，新款MagSafe透明保护壳比去年多个圈，因为今年iPhone也能用上听诊器了，但是iPhone 12才能完美磁吸，iPhone 11却磁吸不上，没关系，这个壳上的圈就有用啦，多实在。



MagSafe套装价格一览

不是觉得电池不够用吗，想买iPhone 11的千元智能电池壳？抱歉，没有。但同体积你可以买个卡套，可以轻松放下三张银行卡！也就479元一个。钱多的赶紧冲！你以为只是这么简单？你错了，据说iPhone 12背部的磁吸圈还会让银行卡消磁，不仅如此，今天苹果竟然还大方承认了，并且强烈推荐购买他们的卡套，苹果是真的皮，明明白白挣你的钱！



至此你会发现买手机只是苹果的开始，各种配件让你应接不暇。

臭不要脸！打着环保的名义只想挣钱

你就不想买官方手机壳，想要某宝买个9.9元包邮的我也不拦你，但是你没法充电啊！





我的天，堪称今年苹果最骚操作，取消充电头，名义上是为了环保，所以你到手的iPhone没法充电，苹果说了，大家家里都有很多充电头了，所以不送了，耳机也有很多，也不送了。（不知道什么时候苹果会说，大家也都有手机了，就不做iPhone了）配件不送就不送吧，苹果却神奇地送了一根从来没有过的数据线，Type-C转Lightning的线，想要用这个线就要买对应Type-C接口的充电头，官方价149元。



充电头149元

苹果可真会做生意！原来核心在这啊！知道真相的网友们大呼卧勒个槽，苹果666啊，感情你环保我掏钱？



苹果最狠决定，休想降价

看来我是劝不住你了，你非要买是吧，那就推荐你直接官网入手吧，24期免息还是挺靠谱的。





苹果一声令下，现在各电商平台优惠几乎约等于没有，那还真不如官网买了。早买早享受，别等着降价了，为了几百不至于。你看现在iPhone 11降了不是，但你买吗？可别等到十三香发布了你才想起来买。

最后祝大家都用机愉快！

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