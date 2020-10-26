苹果回应iPhone12消磁疑虑 磁吸无线充电适合国人吗

伴随着iPhone 12一同到来的不仅仅是5G和A14芯片，还有苹果首次在iPhone上应用的磁吸式无线充电技术。这项技术其实原理非常简单，就是利用手机背部贴合一圈强磁铁，来帮助手机与无线充电板进行吸合定位，从而获得更稳固和更大的无线充电。





苹果回应iPhone12消磁疑虑

对于苹果而言，配置上的升级从来都只是按部就班，通过应用模式创新改变用户习惯才是苹果的杀手锏。其中一个并不起眼的小功能引发关注，甚至有可能改变手机用户30年的使用习惯，这就是磁吸式无线充电。苹果回应iPhone12消磁疑虑，其实在磁吸方面布局很深。

磁吸式无线充电的工作原理并不复杂，跟智能手表的充电方式大同小异。“咔哒”一声，因为磁力的吸合将充电器与智能手表紧密吸合，从而进行稳定充电。磁吸式无线充电最大的进化就是在进行“定位”的同时，给与用户物理回馈，并极大简化操作流程。

不要小看这一改变，因为随之而来的还有更高功率的无线快充。磁吸方式解决了无线充电中因为无法固定导致经常错位的最大痛点，而快充则大大提升了无线充电的使用价值。当两者结合在一起，试问谁还会出门拿着缠成线团的充电器和充电线呢？



苹果回应iPhone12消磁疑虑

苹果不光是给您增加一个磁吸功能，其实背后更是孕育出一个生态出来。苹果回应iPhone12消磁疑虑，苹果iPhone营销副总裁Kaiann Drance在采访中表示，带磁条的信用卡应该不会有问题，但部分卡片比如房卡等需要小心。

更厉害的是，据称iPhone 12的第三方磁吸手机壳也要MFi认证了，苹果这把磁吸玩的溜，愣是玩出了一个生态，再通过MFi认证赚它一大笔。苹果回应iPhone12消磁，其实苹果早就有针对此考虑，MagSafe皮革卡包早就给您准备好了。

苹果可能未必会采用最先进的技术，比如屏下指纹、屏下摄像头之类的。但是如果苹果决定采用某项技术，则一定会坚持持续开发，甚至建设处一个新生态，比如基于3D视觉的Face ID。伴随着iPhone 12到来的磁吸无线充电也是如此，苹果在这方面有更大的布局。



苹果回应iPhone12消磁疑虑

苹果的商业逻辑就是颠覆用户习惯，从而创造更多的利润。过去苹果依靠Lightning接口和MFi认证早已赚得盆满钵满，当用户对磁吸式无线充电产生需求甚至依赖以后，那么如此庞大的用户群体则需要单独购买无线充电器，真的是小改变背后的大生意。

但是对于国人来讲，其实iPhone 12磁吸式无线充电最大的好处就是在吸合的状态下，可以继续断气手机进行游戏，或者回复信息，从而令充电的过程不被中断。至于磁吸式卡套的功能其实并不实用，因为中国基本已经进入了无卡无现金社会，而美国仍以信用卡为主。

所以，苹果回应iPhone12消磁疑虑，听起来好像是一个很大的问题，但是其实对于中国用户来讲的影响却极为有限，相信购买磁吸式充电器和卡套的将是少数，毕竟这个东西真心不便宜。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果回应iPhone12消磁疑虑 磁吸无线充电适合国人吗http://news.zol.com.cn/755/7550481.html