国内90后、00后：愿意支持华为等国货！

根据中国青年报的调查显示，目前的90后、00后对于国货非常支持，其中采访的有近8成大学生非常支持国产品牌。

如今在我国消费市场，80后、90后已成为主力军，Z世代（1995—2012年出生的人）人群正在大踏步进入。调查中显示，79.83%受访大学生愿意支持国货，对国产品牌发展怀有期待，9.36%热衷于购买国货，10.81%认为相较国外产品，国货质量有待提高。

在使用体验上，83.75%被调查者满意国货现状，质量优秀（52.60%）、性价比高（48.65%）、性能好（45.74%）以及颜值高（31.7%）是他们选择购买国货的原因，支持本土企业发展和升级（48.65%）和支持国货产品、有亲切感（50.83%）亦是促进了大学生们支持国产品牌的源动力。

不少大学生表示，如果自己想换个新手机，一定会优先考虑国产品牌，比如华为等，在这些消费者看来，购买电子产品时，会选择自己能接受的价格范围，所以往往会把范围锁定在国产品牌，因为在手机功能相似的情况下，国产品牌的价格往往更具优势。

之前，京东发布的《2020中国品牌消费趋势报告》中数据显示，2019年中国品牌商品及品牌数量、下单人次、订单量的同比增幅均高出进口品牌增速，两者差值超过20%。在这条国产品牌与国外品牌的PK赛道中，更多国产商品正通过“沉淀品质、提升性价比”“占领电商平台沃土”等方式，获得以80后、90后为代表的消费主力青睐，逐步实现弯道超车。

此外，采访中这些90后、00后的消费者也表示，希望国货能够遵循自主创新的道路继续发展。期待国产的智能类产品、电子产品核心技术，化妆品等日用品的核心功能、效果继续提升。

在某问答平台中，“为什么越来越多的年轻人选择购买国货”的问题曾引发热议。一条高赞回答至今仍占据着评论区顶部，上面写着：“我当下愿意支持国货，这既是我的理性选择，亦是我的感情流露。

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