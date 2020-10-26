曝谷歌每年支付苹果800亿买路钱

对苹果这样的公司来说，赚钱可能真的太容易了，甚至不用自己动手，等着别人送钱就好了，比如iPhone的默认引擎，仅此一项就从谷歌手中每年获取高达120亿美元。

苹果浏览器的默认搜索引擎被谷歌、微软、雅虎等公司视为一个重点，这几年谷歌成为Safari浏览器、Siri语音助手的默认引擎，苹果肯定是要收费的，但是双方一直没有公开过相关协议内容。2017年，谷歌CEO桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)与苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)一起共进晚餐时被拍，双方的关系引发猜测，业界认为那时候双方达成了独家合作协议。

目前谷歌遭到了美国司法部的调查，被称为20年来最大的一次反垄断，谷歌与苹果的秘密协议也是其中的一部分。美国媒体报道，这笔买路钱价值不菲，苹果每年预计将收到谷歌支付的80亿美元至120亿美元费用，以便把谷歌作为其设备和服务上的默认搜索引擎，包括iPhone和Siri，远高于2014年的10亿美元。

120亿美元约合800亿元，这笔费用被认为是谷歌对外支付的最大单笔付款，占据了苹果年利润的14%至21%。

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