月租仅19元 联通全新王卡来袭：480GB流量

前两天工信部表示5年来国内的手机流量资费平均下滑了95%，大家现在每个月多少月租、流量了？流量需求超大的可以考虑联通新一代王卡，月租19元就有480GB流量，当然是定向的。

王卡是过去几年中很流行的一种4G套餐，特别是腾讯王卡，200GB流量给腾讯系的APP免流，不过现在5G时代了，王卡的优惠已经有点不够看了，至少腾讯的5G王卡流量少了，也不再免流了。通信业内人士@付亮的竞争情报应用贴出了新的联通王卡的介绍，流量从其他家的200GB升级到了400GB，腾讯系+上百颗热门APP都可以免流量费。

除了超大容量之外，联通王卡还支持8个亲情号免费童话，1GB流量只要1元钱，还可以免费升级5G。

更重要的是，月租只要19元，非常适合对流量要求极高的用户。

当然了，这个价格不可能是5G套餐，免费升级5G之后不确定套餐会怎么改，查询了下联通营业厅的APP，也没找到这个套餐及详细说明，已有的还是200GB流量的王卡套餐，可能还没大面积上市。

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