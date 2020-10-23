iPad Air 4国行版今日开卖 售价4799元起

今天很多人都把目光投向了正式开售的iPhone 12系列，忽略了同期上市的新品还有iPad Air 4，其都搭载了A14处理器。

目前，苹果中国官网显示，如果预订iPad Air 4，配送时间是7-10个工作日，目前开卖的只是无线局域网版本，而无线局域网+蜂窝网络机型版本具体发售时间还不清楚。



iPad Air 4国行版今日开卖

需要注意的是，iPad Air 4包装盒内是标配20W USB-C充电头的，这点相比iPhone 12要爽不少，毕竟这颗充电头单买是149元。

iPad Air 4国行版提供WiFi和4G蜂窝两个版本，和两种存储空间，分别是：64GB WiFi版售价4799元，64GB 4G蜂窝版售价5799元；256GB WiFi版售价5999元，256GB 4G蜂窝版售价6999元。

iPad Air 4对比同样A14、4GB、256GB组合的iPhone 12，iPad Air 4在各项数据都有优势，其中CPU领先9.5％，GPU则领先了30％。

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