华为Mate40系列正式发布 麒麟9000承载太多全球第一

伴随着华为Mate40系列正式发布，其最为关键的麒麟9000处理器也正式揭开了神秘的面纱。作为全球第一颗、也是唯一一颗基于最先进的5nm工艺制造的5G SoC平台，麒麟9000集成多达153亿个晶体管，首次突破150亿大关，也是全球晶体管最多、功能最完整的5G SoC。



华为Mate40系列正式发布

华为Mate40系列正式发布，人们最为关注的还是麒麟9000的具体规格和性能表现。根据发布会现场介绍，麒麟9000的CPU部分为八核心，包括一个3.13GHz A77大核心、三个2.54GHz A77中核心、四个2.04GHz A55小核心，略微超过骁龙865 Plus 3.1GHz。

而在GPU的部分，其实在华为Mate40系列正式发布之前就已经有了很多介绍。麒麟9000在GPU部分首次采用了ARM最新发布的24核心的Mali-G78 GPU，目前也是全球首次应用，架构超过麒麟990 Mali-G76，核心数也多了一半，性能提升60％。



华为Mate40系列正式发布

5G和AI方面，麒麟9000也有很多首创。就在华为Mate40系列正式发布的时候，官方也进行了详细的介绍。

具体来看，AI方面集成两个大核、一个微核的NPU，性能提升100％，还有四核心ISP。5G方面业界首创四网协同技术，可将Wi-Fi 2.4GHz、Wi-Fi 5Ghz、主卡5G、副卡4G进行高效融合，在多变的网络条件下带来聚合高网速、稳定低时延，实现网络优选或并发下载。



华为Mate40系列正式发布

此外，麒麟9000芯片是全球首个通过国际CC EAL5+的移动终端芯片，HarmonyOS微内核则获得了商用OS内核最高安全认证等级——国际信息技术安全评估标准CC EAL5+认证，还通过了移动金融芯片和载体认证(国内)、国际FIDO身份验证标准、ePrivacyseal等国际权威安全隐私认证。

华为Mate40系列正式发布，全球第一5nm 5G SoC到来，麒麟9000承载了太多的全球第一。

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