Zen3锐龙5000上市 AMD16核旗舰狂降：一周跌近20%

11月5日，AMD的锐龙5000系列就要上市了，这一代升级了Zen3架构，IPC大涨19%，游戏性能提升26%，单核、多核都是王者级别的了。

锐龙5000系列目前只有锐龙9 5950X、锐龙9 5900X、锐龙7 5800X、锐龙5 5600X这四款，售价分别是799、549、449、299美元，涨了50美元，国行价格还没公布。虽然涨价了，但是考虑到性能的大提升，现在的锐龙3000及锐龙3000XT系列显然还是会受到冲击，所以这几天来不少店家已经开始降价清货了。日媒报道，秋叶原的商家已经开始降价锐龙3000/3000XT系列了，其中锐龙9 3950X从上周的98800日元降到现在的79800日元，降了19000日元，差不多20%的跌幅了。

其他CPU也有不同程度的降价，锐龙9 3900XT从65780日元降至62800日元，锐龙9 3900X从65780日元降至57980日元，降幅12%左右。不过锐龙9 3900的价格没变，还是59180日元，可能跟它是65W TDP的产品有关，锐龙5000系列目前主打高性能市场，低功耗版不是重点。



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