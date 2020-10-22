20万罚款 大胆网友已经提前激活iPhone 12 Pro

苹果发布的四款iPhone 12系列手机中，iPhone 12及iPhone 12 Pro已经开卖，昨天就有人收到货了，但是苹果零售机要到23日才能激活，否认罚款20万，不过现在真的有人好像不怕罚款，提前激活了。

有大V爆料称，有人已经激活了手中的iPhone 12 Pro，并在网上晒出了激活后的认证信息。

从曝光的信息来看，这台iPhone 12 Pro的序列号为F17DK31B0D9Q，没有Apple Care，但是购买日期验证、电话技术支持、维修和服务保障都是OK的。从时间上来看，应该是这两天激活的，保修到2021年10月18日。

目前iPhone 12手机还是刚刚上市，依然有很多代理商还处在拿货的阶段，苹果官方规定的 是10月23日8：00之后才能激活，提前激活的话会罚款20万元。

对代理商来说，提前激活的风险实际上不止高额罚款，还有可能被罚取消售货资格，这个才是最严重的。

现在这个爆料的虽然不能100%确认真假，但是可能真的有人冒风险提前激活了iPhone 12手机，就是不知道后果如何了，看苹果是否会追查，追查到商家那里的话，恐怕就麻烦了。

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