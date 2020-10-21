199元 绿米曝Aqara网关M1S：支持苹果iPhone 12

今日，小米生态链企业绿米联创发布了Aqara网关M1S，现已开启预售，原价229元，预售到手价199元。网关是整个智能家庭的控制中心，负责信号收集、发送指令，实现产品之间的智能联动。

Aqara网关M1S采用Zigbee 3.0联网方案，即使家中互联网中断，本地执行的智能场景仍可在局域网内正常工作。作为新一代智能家庭控制中心，，通过苹果“家庭”app或“米家”app，随时随地控制网关及其接入的子设备。





通过小爱同学或者iPhone、Apple Watch、HomePod内置的Siri，你可以随心控制网关及其接入的设备，比如 “嘿 Siri，开灯”、“小爱同学，拉开窗帘”，一句话完成所有操作。很贴心的是，iOS用户通过“米家”app添加的网关和支持HomeKit的子设备，可以自动同步到“家庭”app。

通过Aqara网关M1S设有“基础”、“在家”、“离家”、“睡眠守护”四种守护模式，可根据自身需求自定义对应的安防场景。比如，“在家”模式下，只开启水浸、烟雾报警器；切换至“离家”模式时，就开启智能摄像头、门窗传感器等监控。

免责声明： 凡标注转载/编译字样内容并非本站原创，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：199元 绿米曝Aqara网关M1S：支持苹果iPhone 12http://news.zol.com.cn/754/7547043.html