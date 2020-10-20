iPhone 12选什么颜色？全色全系真机全家福来了，看完释然

很多计划预购iPhone 12的网友可能此刻正在纠结，到底选iPhone 12好还是选iPhone 12 Pro版更好，这么多颜色又该如何选择呢？其实关于具体配置官网已经介绍的明明白白，大家按需购买就好，关键是不同的颜色、材质、质感只有看到真机才能定夺。





iPhone 12全色全系真机全家福

网友的力量是无比强大的，推特上有热心玩家发布了iPhone 12全色全系真机全家福。在外观方面，iPhone 12采用超瓷晶面板、玻璃背板搭配铝金属边框；而iPhone 12 Pro则是超瓷晶面板、亚光质感玻璃背板搭配不锈钢边框，因此通过图片可以明显看到他们的差异。



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废话不多所，全色全系真机全家福来了，点击图片可以放大看高清大图，大家细细品味！



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这里特别提示一点，关于新配色蓝色，其实iPhone 12和iPhone 12 Pro两个不同的版本因为材质的不同，结果导致视觉效果和质感都有很大的差异。如果是iPhone 12普通版，建议避坑蓝色，因为玻璃背板配上铝合金外壳外加蓝色，会显得很廉价。

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