网传Model3失控撞人 方向盘抱死！特斯拉回应：人工有制动

Model 3作为当前国内销量最高的高端纯电动车，虽然销量是屡创新高，但是车主对其的质量做工以及失控质疑，也是只增不减。

前段时间的温州车主失控质疑，特斯拉还没有给出明确的调查结果。而今，又有特斯拉车主称，遭遇了Model 3失控的情况。10月19日，有网友发帖称，自己爱人上班途中亲历一场交通事故。

她驾驶着2020年7月交付的，长续航后轮驱动版Model 3，行驶到崇文门路口，通过红绿灯之后车辆冲上了旁边的公交站台，护栏直接被撞飞。更不幸的是，一位交通指导员阿姨被撞骨折。此外，Model 3车辆也受损严重。





今日，车主表示，他已经收到了特斯拉给出的初步检测结果，根据特斯拉提交给车主的反馈。

监测到人为制动信号；在撞击护栏时主动安全系统并未介入，进行辅助制动。并且车主表示，事发时自己也没有出现“走神”的情况，她在发现车辆向左偏移后，立即将车辆向右方修正。但是向右转动后，方向盘无法回正，车辆撞向公交车站。

此外，对于特斯拉所称的，检测到车辆有人为制动信号，人为制动的介入是在发生碰撞之前还是之后？车主表示，特斯拉并未给到明确的制动信号时间点，驾驶员也无法完全还原出当时情况。

当前，车主所疑惑的主要问题是，车辆的转向系统是否存在异常，为何事发时方向盘突然变重无法转动，希望特斯拉能够给出合理解释。对此，特斯拉已经邀约车主到店查看数据分析，对此，我们也将会保持关注。

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