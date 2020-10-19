支付宝上线“晚点付”功能，只有这类人群才能享用，看看你有资格吗

支付宝是人们日常必需使用的支付工具，尤其是在芝麻信用的引入之后，更增加了一些创新的金融功能。近日，支付宝悄然上线“晚点付”功能，当用户支付渠道余额不足导致无法完成支付时，可先使用“晚点付”进行垫付，据悉只有芝麻分等于或高于700分以上用户才可享受。



支付宝上线“晚点付”功能

根据支付宝“晚点付”的官方介绍来看，这项服务属于芝麻信用的一项权益，只有芝麻分等于或高于700分以上用户才可享受，且一个身份证信息下只能开通一个晚点付账户。每个人可用5次，每次200元内，付款后恢复次数，全程0费用。

如果客户事后没有主动完成付款，也不会扣花呗、借呗的额度形成借贷账单。晚点付违约不上央行征信，但影响芝麻分。若7天内用户仍未还款以及系统扣款失败，将会影响用户的芝麻信用分、信用服务的使用，以及花呗、借呗等服务都有可能受到相应的影响。

官方介绍称，晚点付的使用情境是在当用户使用支付宝扫一扫或者付款码消费时，所有支付渠道不可用且手动选择每张银行卡均无法成功付款时便可以使用。用户使用晚点付功能时，由担保机构先行垫付资金给商家，担保机构包括蚂蚁集团旗下商诚融资担保公司等。

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